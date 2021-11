Hund Foxi hat auf dem Motorrad quasi schon die Welt umrundet

Plus Ulrich Schumacher fährt ein Trike, auf dem neben seiner Frau auch Hund Foxi seinen Platz hat. Das Tier hat das Leben der Unterrother auf den Kopf gestellt.

Ohne Foxi geht im Leben der Schumachers aus Unterroth nichts mehr. Als sie vor einigen Jahren den Hund bei sich aufnahmen, änderte sich für die leidenschaftlichen Motorradfahrer einiges. Was Marion und Ulrich Schumacher, 60 und 65 Jahre alt, zu erzählen haben, ist eine ebenso rührende wie abenteuerfreudige Geschichte vom Leben – oder besser vom Reisen zu dritt.