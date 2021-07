Jugendliche in Unterroth wünschen sich einen Skateplatz – und mehr

Plus Die Gemeinde Unterroth hat ihre jungen Bürger nach Wünschen für die Freizeitgestaltung befragt. Nun wird ausgewertet und geplant.

Welche Vorstellungen von Freizeitgestaltung haben die jungen Bürgerinnen und Bürger in Unterroth? Dieser Frage wollte die Gemeinde nachgehen und hat daher eine Briefumfrage gestartet. Es lag im besonderen Interesse von Bürgermeister Norbert Poppele, alle jungen Unterrother zu erreichen. Daher wurden rund 75 Jugendliche persönlich angeschrieben, 30 Antworten kamen zurück.