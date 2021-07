Nach Verzögerung: Unterroth verkauft Grundstücke im neuen Baugebiet

Plus Eine Panne hat für Verzögerungen beim Grundstückskauf gesorgt. Nun soll es vorangehen im Baugebiet "Unterroth West".

Eine kleine Panne hat große Pläne in Unterroth ausgebremst: Weil die Verwaltung vergessen hatte, im Vermögenshaushalt der Gemeinde die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zu berücksichtigen, musste sie nachbessern. In letzter Konsequenz hatte diese Verzögerung sogar Konsequenzen für die künftigen Häuslebauer im neuen Baugebiet "Unterroth West": Denn ohne genehmigten Haushalt kann die Kommune keine Grundstücksverkäufe tätigen.