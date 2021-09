Unterroth

07:30 Uhr

Neues Baugebiet: Planer holt noch mehr Wohnraum für Unterroth heraus

So sieht das neue "Wohngebiet West" in Unterroth auf dem Plan aus.

Plus Zuhörerinnen und Zuhörer zeigen im Gemeinderat großes Interesse an der Konzeption des „Wohngebiets West“ in Unterroth. Der Platz soll besser genutzt werden.

Von Regina Langhans

Besonders viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind am Dienstagabend zur Gemeinderatssitzung in Unterroth gekommen. Das lag wohl weniger daran, dass Bürgermeister Norbert Poppele erstmals von seinem Vize Michael Kretschmar vertreten wurde. Was die Bevölkerung am meisten interessierte, war die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet West“ durch das Gremium. Gegen den Beschluss stimmte lediglich Gemeinderat Martin Müller. Er äußerte Bedenken wegen der Lage angesichts der jüngsten Hochwasserereignisse. Die Sorge teilte das Gremium kaum, zumal der Bauherr Vorsichtsmaßnahmen treffen könne, hieß es.

