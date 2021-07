Ohne Verkehrskontrollen geht es nicht in Unterroth

Plus Die Mitglieder der Kommunalen Verkehrsüberwachung müssen entscheiden, ob die KVÜ zum Zweckverband wird. Auch in Unterroth wurde wieder über Sinn und Zweck der Geschwindigkeitskontrollen debattiert.

Der Gemeinderat Unterroth hat sich einhellig dafür ausgesprochen, die Gründung eines Zweckverbandes zur Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Bereich Iller-Roth-Günz mitzutragen. Bürgermeister Norbert Poppele informierte im Gremium, dass sich mit dem angekündigten Beitritt von Buch und Oberroth die Zahl der Mitglieder auf neun erhöhe und vier weitere Kommunen Interesse zeigten. Damit wachse das unter der Obhut der Stadt Illertissen befindliche Konstrukt über deren Kapazitäten hinaus.