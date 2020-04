vor 48 Min.

Unterroth: Ohrfeigen auf offener Straße

Am vergangenen Wochenende gerieten zwei Männer auf öffentlicher Straße in Unterroth in einen handgreiflichen Streit. Das teilt die Polizei mit. Zunächst hatte ein 33-Jähriger einen 52-Jährigen, der wohl zufällig am dessen Grundstück vorbeikam, beleidigt. Anschließend verpasste er ihm eine Ohrfeige, wodurch die Sonnenbrille des Älteren beschädigt wurde und der Mann leichte Kratzer am Ohr erhielt. Der Mann ohrfeigte dann den 33-Jährigen mehrfach und ging dann zurück.

Kontrahenten hatten sich früher schon geprügelt

Eine zufällig vorbeikommende 48-jährige Frau sah den leicht am Hinterkopf verletzten Mann am Gehweg sitzen und verständigte den Rettungsdienst, der den Mann in das Krankenhaus Weißenhorn brachte. Zeitgleich meldete sich der 52-Jährige bei der Polizei in Illertissen und wollte den Vorfall melden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass beide Kontrahenten bereits vor einiger Zeit körperlich aneinander gerieten und diese Streitigkeit im Rahmen des zufälligen Wiedersehens fortgesetzt wurde. Strafanzeige gegen beide wurde erstattet, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Karsamstag gegen 17.50 Uhr.

