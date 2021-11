Unterroth

vor 18 Min.

Wie der Ex-Bürgermeister von Unterroth die Dorfmitte aufgewertet hat

Renate Oelschläger, Anita Dambacher mit Sohn Felix und Marion Struve (von links) aus Unterroth kommen am Dorfbunnen in der Ortsmitte zusammen.

Plus Wegen Corona findet in Unterroth wohl keine offizielle Verabschiedung von Gerhard Struve mehr statt. Er bleibt als Sanierer des Löwen-Areals in Erinnerung.

Von Regina Langhans

Gerhard Struve, direkter Vorgänger von Bürgermeister Norbert Poppele in Unterroth, wird im Dorf als derjenige in Erinnerung bleiben, der es "mit dem Löwen aufgenommen hat". Er hat das historische, aber wegen Baufälligkeit vielfach als Schandfleck mitten im Ort empfundene einstige Gasthaus zum Löwen abreißen lassen und durch eine moderne Infrastruktur unter anderem mit Dorfbrunnen ersetzt. Diesen gab es in der historisch gewachsenen Bauernsiedlung bislang nicht. So betrachtet, verpasste Struve dem alten Ortskern um die Kirche eine Art Marktplatz, auf dem sich Bürgerinnen und Bürger auch in Corona-Zeiten gerne treffen.

