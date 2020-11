vor 37 Min.

Unterroth will ein neues Wohngebiet

Gemeinderat gibt Machbarkeitsstudie in Auftrag

Ein kleineres Wohngebiet könnte westlich der Roth in Unterroth entstehen, käme da nicht der Hochwasserschutz in die Quere. Nun hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme eine Machbarkeitsstudie zum Bebauungsplan „Wohngebiet Unterroth West“ in Auftrag gegeben.

Vorab wurde das Dilemma erörtert: Nachverdichtung werde gewünscht und junge Unterrother wollten bauen. Doch Bauplätze im Dorf seien rar, die Leute zögen weg und in Unterroth fehlten dann die jungen Familien, sagte Bürgermeister Norbert Poppele. „Dabei haben wir viele Leerstände im Dorf, aber die Eigentümer wollen kaum verkaufen.“ Dazu komme, dass aus Gründen des Hochwasserschutzes entlang der mitten durchs Dorf führenden Roth Überschwemmungsflächen freigehalten werden müssen. Somit habe man oft keine andere Wahl als ganz neu zu erschließen, sagte Poppele.

Über das Zustandekommen des Wohngebiets Unterroth West durch den Verkauf eines Eigentümers ist der Bürgermeister nach eigenen Angaben sehr glücklich. Poppele hofft nun auf eine optimale Geländenutzung. (lor)

Themen folgen