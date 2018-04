vor 54 Min.

Unterroth wird heuer sparen

Der Gemeinderat beschließt den Haushalt 2018

Von Regina Langhans

Der Gemeinderat Unterroth hat sich einstimmig auf einen sparsamen Etat geeinigt. Je nach Entwicklung der Haushaltslage kalkuliert Bürgermeister Gerhard Struve damit, 2019 einen Kredit von 600000 Euro aufzunehmen.

Eine Ausnahme bildet die geplante Errichtung des neuen Bauhofs mit veranschlagten 575000 Euro. Alle weiteren Ausgaben ließen sich nicht umgehen, so der Bürgermeister. Dazu zählen Kosten wie für das Gerätehaus und neue Fahrzeug der Feuerwehr in Höhe von 384000 Euro. Die Restabwicklung für das neue Gewerbegebiet verschlingt 160000 Euro, einschließlich 80000 Euro für die Linksabbiegespur. 32000 Euro umfasst der Grunderwerb im Gewerbegebiet. Umgekehrt gibt es Einnahmen durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 241500 Euro und Zuschüsse von je 77000 Euro für Breitbandausbau und Feuerwehrauto. In dessen Anschaffung fließt noch die Sonderrücklage von 50000 Euro ein.

Im Jahr 2019 soll der Radwegbau nach Kettershausen beginnen, wofür 200000 Euro veranschlagt sind. Außerdem sind 117000 Euro für die Kanalsanierung in der Schattenweiler Straße eingeplant. 120000 Euro Straßenausbaubeiträge wurden in Absprache mit dem Landratsamt einkalkuliert, so Struve. Er hofft, dass bis nächstes Jahr die Finanzierung der Beiträge geregelt wird.

An die Verwaltungsgemeinschaft Buch entrichtet Unterroth 2700 Euro, an den Schulverband 11500 Euro. Der Vermögenshaushalt umfasst 1,77 Millionen Euro und der Verwaltungshaushalt beträgt zwei Millionen Euro. Die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt bezieht die Kommune aus den Steuern. Die Personalausgaben, etwa für den Kindergarten, spiegeln die Tariferhöhungen der zurückliegenden Jahre wider.

Die Schulden der Gemeinde sollen zum Jahresende 300000 Euro betragen. Im Jahr 2017 wurden 22320 Euro an den Vermögenshaushalt zugeführt. Im Investitionsplan für 2018 sind 113000 Euro und für 2019 195000 Euro einkalkuliert. Von der finanziellen Entwicklung hänge die Höhe des Kredits im nächsten Jahr ab, sagte der Bürgermeister. (lor)