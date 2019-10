vor 38 Min.

Unterrother Chöre harmonieren auf der Bühne

Der Männergesangverein Unterroth organisiert einen Konzertabend. Die abwechslungsreichen Stücke machen Lust auf mehr.

Von Claudia Bader

Wer bisher noch keine Lust auf Singen hatte, der könnte sie nach dem Konzertabend des Männergesangvereins Unterroth bekommen. Was da in zweieinhalb Stunden über die Bühne der Sporthalle ging, war mehr als eine Musikaufführung: Es war ein Blick in die Zukunft, der zeigte, wie Chorgesang modern präsentiert werden kann: frisch, schwungvoll und mit choreographischen Elementen. Zugleich demonstrierte der Abend, wie sich die Generationen in harmonischem Zusammenwirken gesanglich in Szene setzen können.

Weit mehr als 400 Besucher aus Unterroth und Umgebung, darunter Vertreter befreundeter Chöre, ließen sich unter dem Motto „Viva la vida – Lebe dein Leben mit Chormusik“ von der spürbaren Freude am Singen mitreißen und begeistern. Den Auftakt machte der Frauenchor Cantabile mit dem Bekenntnis: „Lieder sind die besten Freunde.“ Unter Leitung von Hermann Dreier bewiesen die 22 Sängerinnen mit „Wie schön du bist“ von Sarah Connor, dem DDR-Hit der Rockband Puhdys „Alt wie ein Baum“ und Helene Fischers „Immer wieder“ beachtliche Vielseitigkeit, ehe sie mit „Mamma mia“ von Abba so richtig die Post abgehen ließen.

Nachwuchschor tritt mit Disney-Melodien auf

Anschließen eroberte die Nachwuchsgruppe „Happy Singstars“ in effektvoller Verkleidung die Bühne, um das Publikum mit Songs aus dem Disneyfilm „Vaiana“ auf eine pazifische Insel in Polynesien zu entführen. Unter behutsamer und zugleich anspornender Leitung von Luzia Schmid zeigten die Mädchen und Buben nicht nur stimmliches, sondern auch schauspielerisches Talent und sprühten geradezu vor Begeisterung.

Als ein klingendes Bekenntnis zum geliebten Heimatort ließ der Männerchor anschließend gemeinsam mit den Happy Singstars den Song der Dorfrocker „Im Dorf wo ich geboren bin“ durch die Halle tönen. Unter dem Leitgedanken „Auf nach Budapest“ nahm der mit rund 30 gut harmonierenden Stimmen besetzte Chor unter Leitung von Hermann Dreier die Zuhörer mit nach Ungarn. Anschließend entfalteten die stimmstarken Sänger auch in „Frieden“ von Margot Hellwig, ein voluminöses, abgerundetes Klangbild.

Das Finale gestalteten der Männer- und der Frauenchor mit vereintem Stimmvolumen. Reinhard Meys Feststellung „Welch ein Geschenk ist ein Lied“, ein musikalisch ausgefeiltes „Adiemus“ und ein mächtiges „Time to say Goodbye“ sollten eigentlich den Schlusspunkt setzen. Aber das Publikum gab sich noch nicht zufrieden. Natürlich hatte Hermann Dreier noch Zugaben parat: die unsterblichen Hits „Über sieben Brücken“ und „Rivers of Babylon“ sowie den Ohrwurm „Bajazzo.“

Der anhaltende Applaus galt auch der Instrumentalbegleitung auf dem Klavier (Maria und Anna Rendle sowie Claudia Baumann), Schlagzeug (Reinhard Bettenmann), Gitarre (Meinrad Betzler und Werner Ritter) sowie Flöte und Saxofon (Peter Olbrich).

