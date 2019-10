vor 22 Min.

Unterrother Gemeindewald bekommt Bestnoten

Der neue Forstbetriebsplan legt fest, wie es in dem Wald in den kommenden 20 Jahren weitergeht. Dabei muss auch an den Klimawandel gedacht werden.

Von Regina Langhans

Der Gemeinderat Unterroth hat das neue Forstbetriebsgutachten, ein Maßnahmenkatalog zur Bewirtschaftung des Waldes von 2019 bis 2038, einstimmig bewilligt. Angefertigt wurde das Gutachten von Forstsachverständigem Klaus-Peter Jung aus Babenhausen. Dem Gemeinderat vorgetragen und erklärt hat es Förster Bernd Karrer. Er ist zuständig für den Unterrother Gemeindewald. Das Dokument umfasst Kosten von 4636 Euro, wobei auf die Kommune 2317 Euro entfallen.

Forstbetriebspläne sind auf 20 Jahre angelegt und geben den Rahmen für die zentrale Planung in der Waldwirtschaft vor. Für die zuständigen Förster seien sie der Leitfaden schlechthin, sagte Karrer. Dazu komme, dass Kommunen bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder vom Gesetzgeber eine Art Vorbildfunktion für Privatwaldbesitzer zugedacht werde. Die Bewirtschaftung müsse auf Forstwirtschaftspläne gestützt sein und langfristige Ziele verfolgen. Und die Durchführung schließlich könnte an freiberuflich tätige Sachverständige vergeben werden, so Karrer weiter.

Im Unterrother Wald wachsen weniger Nadelbäume

In Unterroth zeigten die tabellarisch erfassten und auf Karten dargestellten Werte, dass sich der Wald in gutem Zustand befinde. Karrer: „Im Vergleich zu 1999 hat sich der Tannenbestand von einem auf mehr als zwei Prozent erhöht.“ Entsprechend sei die Fichte von 88,5 auf 77,9 Prozent zurückgegangen. Mancher Privatbesitzer würde dies bedauern, doch der Waldumbau sei notwendig im Kampf gegen den Klimawandel, erklärte der Förster. Generell habe sich im Unterrother Gemeindewald der Anteil aller Laubbaumarten erhöht, die Stieleiche zum Beispiel kommt nun drei mal so häufig vor. Insgesamt zählt der Wald 23 verschiedene Baumarten. Das Areal umfasst 43,8 Hektar, wobei sich der Bestand an Nadelholz binnen zweier Jahrzehnte von 90,9 auf 82,6 Prozent verringert hat. Karrer resümierte: „Trotz Käfer- und Sturmschäden hat sich der Gemeindewald gut entwickelt.“ Das hätten auch Experten gelobt.

Künftig sind an jährlichem Holzeinschlag insgesamt 600 Festmeter beziehungsweise 14,7 Festmeter pro Hektar vorgesehen. Die Durchforstungsfläche soll 3,8 Hektar pro Jahr betragen.

Bürgermeister Gerhard Struve, ergänzte, dass in den letzten Jahren auch die Forstwege erneuert sowie ein Biotop mitten im Wald angelegt worden seien.

