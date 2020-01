vor 42 Min.

Unterrother Verein kümmert sich um Amphibienbiotope

Der Gartenbauverein Unterroth besorgt den Hausputz für Bergmolche und Co. Auch in Matzenhofen sind die Helfer am Werk.

Von Regina Langhans

Auch, wenn die ersten Schneeflocken schon gefallen sind, der Winter lässt offenbar noch auf sich warten. Viele Kleinlebewesen haben sich aber bereits im Herbst in ihr Winterdomizil zurückgezogen. Auch die Amphibien, die im alten Löschwasserteich im Unterrother Ortsteil Matzenhofen leben. Er gilt laut Michael Angerer von der Unteren Naturschutzbehörde als größter Laichplatz für Bergmolche im Landkreis.

Wenn also Bergmolch und Erdkröte längst das Wasser verlassen und Grünfrösche sich im Schlamm vergraben haben, erscheint der Gartenbauverein Unterroth zur Biotoppflege. Jahr für Jahr kümmern sich Mitglieder des Vereins ehrenamtlich um die Pflege der mehr oder weniger großen Biotope im Gemeindegebiet. Im alltäglichen Verkehr zwischen Unterroth und Kettershausen werden die Menschen den etwa zwölf mal 40 Meter großen, teils zugewachsenen Teich kaum wahrnehmen. Außer März bis April, wenn zur Laichzeit Absperrungen entlang der Straße mithelfen sollen, die Tiere zu fangen und sicher ans Wasser zu bringen. Franz Rendle, ehemaliger Vorsitzender, weiß, dass der nahe liegende Hangwald und die vorbeifließende Biber, die durch ein Rohr mit dem Teich verbunden ist, für die Amphibien ideale Bedingungen darstellten.

Ohne Pflege geht der Lebensraum verloren

Das über die Jahre gewachsene Biotop muss regelmäßig frei gemacht werden. Wächst es zu, verlandet es und das Molche- und Krötenparadies geht verloren. Angerer sagt: „Wasser zieht die Tiere an und nach der Erstbesiedelung zeigt sich, inwieweit die Lebensräume günstig sind.“ In Matzenhofen sind sie wohl ideal. Und der Gartenbauverein kümmert sich darum, dass das so bleibt. Auch das nötige Nahrungsangebot passe: Kröten finden genug Mücken und Insekten. Rendle sagt: „Sobald kein Frost mehr kommt, machen sich die Amphibien auf den Weg und marschieren von allen Seiten in Richtung Wasser.“

Der Löschteich wurde in den 1970er-Jahren errichtet, die Biber entspringt etwa zwei Kilometer südlich von Matzenhofen. Adalbert Hampp, einer der Vereinssenioren, weiß von seinem Vater, einem Landwirt, dass die sogenannte „Grabenpflege“ einst Sache der Bauern war. Er und weitere Helfer befreien den Bibergraben und den Teich von Gras, Schilf oder eingefallenem Erdreich. Denn der Durchfluss zur Biber ist verstopft, auch eine Bisamratte hatte sich heuer angesiedelt. Die Helfer arbeiten mit Schaufeln, Heu- und Mistgabeln, Motorsensen und Zugmaschinen, um die gemähten Halme und Stauden zusammenzuschieben. Das Grüngut wird von den Gemeindearbeitern weggefahren.

Der Gartenbauverein kümmert sich aber noch um zwei weitere kleinere Biotope, die die Gemeinde vor Jahrzehnten eigens auf ihrer Gemarkung angelegt hatte, um den Störchen auf dem Unterrother Kirchturm ein Nahrungsangebot „vor der Haustüre“ zu bieten. Eines liegt im Norden, das andere im Süden Unterroths, wobei letzteres vor Kurzem ausgebaggert werden musste. Im Vorjahr ist noch ein Biotop hinzugekommen, das zwischen Unterroth und Matzenhofen im Gemeindewald liegt und somit der Obhut des Försters untersteht.

Lesen Sie aus Unterroht außerdem: