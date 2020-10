13:00 Uhr

Unvorsichtige Diebe in Illertisser Supermarkt ertappt

Zwei Männer stahlen aus einem Supermarkt und kehrten am Tag darauf zurück. Nicht nur deswegen konnte die Polizei den Fall leicht aufklären.

Sie wähnten sich in Sicherheit: Zwei Männer haben am Mittwochabend einen Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen bestohlen. Die Tat blieb nach Informationen des Polizeiberichts vorerst unentdeckt und konnte später nur über Video-Aufzeichnungen rekonstruiert werden.

Am Donnerstagabend erkannten dann die Angestellten des Supermarkts die beiden Täter vom Vortag wieder und riefen die Polizei. Die 27 und 32 Jahre alten Männer bestritten den Diebstahl. Nach Einsicht in die Video-Aufzeichnungen des Supermarkts stand für die Polizei fest, dass es sich bei den Beiden um die Täter handelte. Die Männer hatten am Mittwoch Kosmetikartikel und alkoholische Getränke im Wert von 80 Euro gestohlen. Dennoch leugneten die zwei Männer die Tat und waren sogar mit einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung einverstanden. Dort fand die Polizei Teile des Diebesguts vom Vortag. Gegen die Männer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

