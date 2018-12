17:13 Uhr

Update: Viermal kracht es auf der A7 zwischen Illertissen und Vöhringen

Zu mehreren Unfällen ist es am Freitag zwischen Illertissen und Vöhringen gekommen. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge involviert.

Von Wilhelm Schmid

Gleich mehrere Unfälle haben am Freitagmittag auf der Autobahn A7 für mehrere Staus gesorgt: Gegen 11.20 hatte sich in Richtung Norden, etwa eineinhalb Kilometer südlich von Vöhringen, ein Unfall ereignet – direkt über der Unterführung der Riedhofstraße bei Emershofen. Weiter südlich, aber auch in Richtung Ulm, war es auf Höhe von Tiefenbach zu einem Auffahrunfall gekommen und wenige hundert Meter nach dem ersten Unfall, also kurz vor der Ausfahrt Vöhringen, waren in derselben Fahrtrichtung nochmals zwei Autos aufeinander geprallt. Im Stau, der bis Altenstadt zurück reichte, gab es eine weitere Kollision.

Die Streifen der Autobahnpolizei Günzburg und Memmingen mussten also insgesamt vier Unfälle aufnehmen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und auch der Rettungsdienst hatte zwischenzeitlich mehrere Fahrzeuge sowie Notärzte vor Ort. An drei der vier Unfallstellen waren laut Polizei fünf Personen mittelschwer verletzt worden. Sie mussten in Kliniken gebracht werden.

Unfallserie auf A7: Zehn Fahrzeuge waren beteiligt

Insgesamt waren an der Unfallserie rund zehn Fahrzeuge beteiligt, von denen fünf abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 80000 Euro. In der Gegenrichtung kam es zwischen Nersingen und dem Dreieck Hittistetten zu zwei kleineren Unfällen. Zeitweise staute sich der Verkehr also auf beiden Seiten der Autobahn.

Unfall auf der Autobahn zwischen Illertissen und Vöhringen

