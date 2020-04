Urnengräber: Angehörige dürfen Lichter entzünden

Plus In Illertissen ist eine optisch ansprechende Lösung für die Probleme bei den Urnenwänden gefunden worden.

Es ist ein Thema, das den Illertisser Stadtrat und seine Gremien schon mehrfach beschäftigt hat: Jetzt ist eine Lösung für die Urnengräber am Friedhof gefunden worden. Trauernde werden damit eine Möglichkeit bekommen, an Urnengräbern Kerzen oder Blumen anzubringen – ohne, dass es zu einem unschönen Wildwuchs kommt. Jetzt gibt es eine Lösung.

Bürger stellten an den Urnengräbern Kerzen und Weihwassergefäße ab

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr bei den Urnenwänden aufgeräumt – denn im Laufe der Zeit waren vor den Urnenwänden immer mehr Gegenstände abgestellt worden: Große Kerzen, Weihwassergefäße, manchmal sogar Bierflaschen. Andere Besucher des Friedhofs hatten sich daran gestört – und auch mit der geltenden Satzung waren diese Formen der Trauer nicht vereinbar. Die Aufräumaktion hatte für Bürgermeister, Stadträte und Verwaltung zu unzähligen Telefonaten, E-Mails und Gesprächen mit Bürgern geführt, die sich dennoch eine Möglichkeit wünschen, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Eine Reihe von Bürgern hatten die Aufräumaktion auch gelobt, hieß es im Februar in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, der sich erneut mit dem Thema beschäftigt hatte.

An den Urnentafeln sollen Halterungen angebracht werden

Klaus Herrmann vom Ordnungsamt der Stadt stellte in der Februar-Sitzung mögliche Halterungen vor, die an den Urnentafeln angebracht werden könnten, um Blumen oder Kerzen aufzunehmen. Doch die Modelle riefen im Gremium keine große Begeisterung hervor: Die klappbaren Halterungen in Form einer Blume, einer Rose oder eines Blattes gefielen zwar optisch, doch sind vermutlich windanfällig. Im Ferienausschuss präsentierte Klaus Herrmann jetzt stabilere Modelle in Form von geschlossenen Laternen und schmalen Vasen. „Diese Urnenwandlaternen werden direkt auf die Tafel montiert“, erläuterte Herrmann dem Gremium. Vasen und Laternen bestehen aus dem gleichen Material wie die Beschriftungen der Urnengräber und sind entweder glatt oder in Hammerschlag-Optik erhältlich. Preislich dürften sich die Laternen bei etwa 120 Euro bewegen, so Herrmann, dazu kommen dann noch die Kosten für die Montage durch den Steinmetz.

Klare Regelungen für die Urnengräber sind erwünscht

Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) begrüßte die neue Lösung. „Das ist eine tolle Sache. Wir müssen Vorgaben dafür machen, was installiert werden darf, sonst gibt es wieder ein Durcheinander.“ Andreas Lanwehr (FW) hätte die Regelung lieber sogar noch klarer definiert – er schlug vor, statt zwei unterschiedlichen Modellen der Laternen nur eine zuzulassen. Die Wahlmöglichkeit zwischen der glatten und der Hammerschlag-Oberfläche soll jedoch laut Klaus Herrmann gewahrt bleiben – schließlich gibt es sie auch schon für die Vasen. Beides sollte zumindest auf der jeweiligen Grabplatte zusammenpassen, um ein einheitliches Bild abzugeben. Die entsprechende Satzungsänderung hat der Ferienausschuss des Stadtrats einstimmig abgesegnet.

