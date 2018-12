24.12.2018

VG Buch hat keine Schulden

Welche Kosten die Gemeinden 2019 zu tragen haben

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ist die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch schuldenfrei. Diese erfreuliche Mitteilung hatte der Vorsitzende Roland Biesenberger bei der Versammlung mit Vertretern der Gemeinden parat. Zudem verabschiedete das Gremium sowohl den Haushaltsplan für das kommende Jahr, als auch den Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 einstimmig.

Der Verwaltungshaushalt 2019 soll demnach in Einnahmen und Ausgaben rund 1,6 Millionen Euro umfassen, der Vermögenshaushalt 103000 Euro. Da keine Investitionen, sondern nur Instandhaltungen und Reparaturen anstehen, sei es nicht vorgesehen, Kredite aufzunehmen, sagte Biesenberger. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 269000 Euro festgesetzt.

Im Verwaltungshaushalt beläuft sich der ungedeckte Bedarf auf rund eine Millionen Euro. Er wird je nach Einwohnerzahl auf die VG-Gemeinden umgelegt. Bei einer errechneten Pro-Kopf-Umlage von rund 174 Euro ergeben sich für die Gemeinde Buch (3954 Einwohner) etwa 687550 Euro, für Unterroth (1057) 183780 Euro und für Oberroth (902) 156850 Euro. Als wichtigste Investition nannte Biesenberger den Erwerb einer Zeiterfassung für das gesamte Personal. Nach mehr als 20 Jahren sei die bestehende Anlage veraltet. Die damit verbundene Investitionsumlage beläuft sich auf 10000 Euro – das entspricht pro Einwohner rund 1,70 Euro.

Grundlage für die Aufteilung des ungedeckten Bedarfs an der Volksschule Buch in Höhe von 260800 Euro ist die Zahl der Schüler: Anfang Oktober waren es 343. Damit haben die Gemeinden pro Schüler 760 Euro zu bezahlen. Für Buch ergibt das Kosten in Höhe von 167280 Euro, für Unterroth von 49420 Euro und für Oberroth von 44100 Euro. Im Schulbereich stehen im nächsten Jahr Investitionen an, die voraussichtlich rund 89000 Euro kosten: Die Decke im Foyer samt Beleuchtung soll saniert und das Dach der Schulturnhalle repariert werden. Wie viel die Gemeinden dafür zahlen müssen, ergibt sich ebenfalls aus dem Schülerstand. Pro Schüler sind es etwa 260 Euro. (clb)

Themen Folgen