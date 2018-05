Vandalen bringen den Maibrauch in Verruf

Taten wie die in Illertissen stärken das Vorurteil, dass in der Mainacht hauptsächlich Chaoten unterwegs sind. Die Diebe sollten sich deshalb melden.

Daheim ist da, wo der Maibaum steht: Es ist schön, dass das Brauchtum noch eine große Rolle spielt. Denn es gehört zur Region dazu. Viele Menschen wissen nicht nur, dass zum 1. Mai ein Bäumchen am Wohnort der (oder des) Angebeteten platziert wird. Sie schätzen das auch. Wer aber davon ausgeht, dass dem ein grober Akt des Vandalismus vorausgehen muss, ist auf dem Holzweg. Solche Taten bringen den Maibrauch in Verruf.

Ein bisschen mehr Weitblick hätte man sich von den Birkendieben in der Franz-Eugen-Huber-Straße in Illertissen daher schon wünschen können. Auch wenn sie noch so dringend einen Liebesbeweis benötigten: Ihre rücksichtslose Tat hat das Ortsbild ziemlich verschandelt. Auch der Sachschaden ist beachtlich. Dass man bei der Stadt angefressen reagiert, ist nachvollziehbar. Ebenso wie der Eifer, die Täter zu finden. Hätten diese sich das vorher überlegt, hätten sie vielleicht von ihrem Tun abgesehen. Haben sie aber nicht. Jetzt geht es um die Frage: Lässt sich das Malheur beheben? Dazu rät der gesunde Menschenverstand: Die Diebe sollten sich stellen und ihre Strafe sollte im Gegenzug milde ausfallen. Vielleicht könnten sie die neuen Bäume zahlen und gleich einpflanzen. Eine romantische Vorstellung? Vielleicht. Aber sie könnte die schöne Idee vom Brauchtum retten. Und das Vorurteil entkräften, dass in der Mainacht hauptsächlich Chaoten unterwegs sind.

