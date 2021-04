Verdächtiger Geruch verrät Drogenkonsument in Au

Polizisten wollen mit einer Frau in Au sprechen. Doch dann öffnet ein junger Mann die Wohnungstür. Für ihn hat die Begegnung negative Folgen.

In diesem Fall wäre es wohl besser gewesen, wenn der junge Mann die Tür nicht geöffnet hätte: Wegen eines verdächtigen Geruchs hat ein 25-Jähriger Polizisten im Illertisser Stadtteil Au auf seinen Drogenkonsum aufmerksam gemacht. Dabei suchten die Beamten die Wohnung eigentlich wegen einer anderen Person auf.

Am Dienstagabend, so teilt die Polizei mit, klingelten Beamte aus Illertissen an der Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Au. Ursprünglich wollten sie mit der Wohnungsinhaberin wegen anderweitiger Ermittlungen sprechen. Anstelle der Frau öffnete allerdings ein 25-jähriger Mann die Wohnungstür. Die Wohnungsinhaberin war nicht zu Hause.

Die Polizisten fanden in der Wohnung in Au Cannabis und Amphetamin

Den Polizisten stieg in dem Moment ein verdächtiger Geruch in die Nase. Sie sprachen den 25-Jährigen darauf an. Er räumte auf Vorhalt den vorangegangenen Konsum von Marihuana ein, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Bei einer freiwilligen Nachschau fanden die Beamten in der Wohnung noch geringe Mengen von Cannabis und Amphetaminen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

