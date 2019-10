06:00 Uhr

Verein plant ein Afrika-Festival in Babenhausen

Plus Der Babenhauser Verein „Menschen begegnen Menschen“ will ein zweitägiges Afrika-Festival organisieren – mit Food Trucks, Workshops und viel Musik. Wie das grobe Konzept aussieht und was zu klären ist.

Von Sabrina Schatz

Africa Roots: Unter diesem Motto soll im kommenden Jahr ein Festival in Babenhausen stattfinden. Roots, das heißt zu deutsch Wurzeln. Um diese und um die Lebenswege von Geflüchteten aus afrikanischen Ländern, die nun in und um Babenhausen leben, soll es während der Veranstaltung gehen. Workshops, Food Trucks, vor allen Dingen aber viel Musik sollen im Rahmen der Veranstaltung im Sommer 2020 geboten werden, so die Idee des Vereins „Menschen begegnen Menschen“ (MbM). Das Ziel: Den Besuchern einen Einblick in andere Kulturen gewähren, Verständnis und Toleranz für Menschen aus anderen Ländern fördern – und letztlich deren Integration verbessern.

Vertreter des Asylhelferkreises haben nun ein erstes Konzept im Babenhauser Marktrat vorgestellt, an welchem sich allerdings noch einiges ändern kann. Die Frage des Vereins lautete dabei, ob der Markt Babenhausen die Trägerschaft übernehmen und das Risiko eines Defizits tragen könnte. Manfred Kaiser vom Verein MbM erläuterte zunächst, wie die Idee, ein Afrika-Fest zu organisieren, entstanden ist. Lamin Jawneh, der aus Gambia stammt und seit rund 14 Jahren mit seiner Familie in Babenhausen wohnt, habe dies vorgeschlagen. Jawneh war bei der Sitzung zugegen und erklärte, dass Babenhausen für ihn zur „zweiten Heimat“ geworden sei. Ein Afrika-Festival sei eine Möglichkeit, etwas „zurückzugeben“ – und ein Weg, um zu zeigen „dass es egal ist, woher man kommt“. Organisiert werden soll das familienfreundliche Fest von MbM-Ehrenamtlichen und weiteren Freiwilligen. Als Termin haben die Initiatoren den letzten Freitag und Samstag im Juni 2020 im Blick, um „einen schönen Abschluss für die Babenhauser Kulturtage“ zu setzen, so Kaiser. Als Schauplatz käme der Brauereihof des Fuggerschlosses in Betracht, wobei hierzu bislang noch keine Absprachen mit dem Haus Fugger erfolgt seien. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wunsch-Headliner wäre Sona Jobarteh Für das Programm gibt es bereits konkretere Vorstellungen. An zwei Tagen sollen ein Markt für afrikanische Handwerkskunst und Workshops, beispielsweise Tanz- und Trommelkurse, stattfinden. Hierbei seien auch Kooperationen mit anderen örtlichen Vereinen und Institutionen denkbar. Food Trucks könnten typische Speisen anbieten. Am ersten Abend sei zudem eine Diskussion mit Politikern und Vertretern von Hilfsorganisationen zum Thema Fluchtursachen angedacht. Eine zentrale Rolle soll die Musik spielen: Die Organisatoren haben sich überlegt, in der Szene bekannte Musiker zu engagieren. „Wir stellen uns als Headliner Sona Jobarteh vor“, sagte Kaiser. Die Musikerin stammt aus einer Griot-Familie aus Westafrika und wurde in London geboren. Ihre Musikvideos wurden auf der Plattform Youtube millionenfach geklickt. Auch weitere Bands, die etwa Reggae spielen, haben die Organisatoren bereits kontaktiert, aber noch nicht engagiert. Workshops sollen die afrikanische Kultur vermitteln. Bild: G. Jansen (Symbolbild) Ein wichtiger Aspekt ist wohl die Finanzierung. Wie Kaiser sagte, wurde mit rund 500 Besuchern kalkuliert. „Der größte Brocken wären die Künstlergagen, je nachdem, wen wir kriegen beziehungsweise nehmen.“ Hinzu kämen etwa Kosten für Aufbau, Werbung, Security. Die Einnahmen wiederum sollen einerseits aus Sponsorengeldern generiert werden, es gebe bereits vorläufige Zusagen. Andererseits sollen Standgebühren und ein eigener Getränkeverkauf Geld in die Kasse bringen – und auch die Eintrittsgelder. Manch ein Marktrat hielt die angepeilten 20 Euro pro Erwachsener für die vollen zwei Festival-Tage für zu hoch. So gab etwa Marktrat Josef Deggendorfer (Freie Wähler), der wie die anderen Räte der Veranstaltung aufgeschlossen gegenüber stand, zu bedenken, ob dieser Preis nicht manchen Babenhauser vom Kommen abhalten könnte. Kaiser unterstrich, dass es sich noch um erste Überlegungen handele und erklärte: „Das klingt für den einen oder anderen vielleicht viel, aber das sind in der Szene renommierte Künstler.“ Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) entgegnete: „Wir müssen die Begegnung der Menschen unterstützen, nicht unbedingt die Künstler, denke ich.“ Wer trägt ein etwaiges Defizit? Was mit dem möglichen Gewinn geschehen soll, das weiß der Verein MbM – der derzeit rund 90 Mitglieder zählt, etwa 20 davon engagieren sich aktiv – bereits: Die eine Hälfte soll an ein Schulprojekt in Gambia fließen, die andere in ein womöglich nächstes Festival. Fraglich ist hingegen noch, was ist, wenn die Veranstaltung Miese macht. „Circa 8000 Euro wären das Worst-Case-Defizit, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich“, sagte Kaiser. Sollte eine solche Summe zu stemmen sein, dann sprengte das die Möglichkeiten des Vereins, ergänzte der Vorsitzende Adi Hösle. Aus Sicht mancher Räte sollte die Gemeinde nicht für das Defizit haften, sondern vielmehr einen Zuschuss für das Fest gewähren. Aus Sicht des Bürgermeisters Otto Göppel sollte so oder so „ein Deckel“ auf den Betrag, der bezahlt würde. Er sagte abschließend: „Wir können Ihnen Unterstützung zusichern – in welcher Form, das können wir dann in der nächsten Sitzung sagen.“ Zunächst sollen sich die Fraktionen beraten. Lesen Sie außerdem: Kommunalwahl 2020: Babenhauser Grüne treten mit eigener Liste an

