vor 57 Min.

Vereiste Windschutzscheibe: Frau fährt gegen Auto

Ein stabiler Kratzer aus Kunststoff, die Finger mit einem dicken Handschuh geschützt: So rücken Autobesitzer der Eisschicht auf ihren Scheiben am besten zu Leibe. Von Hausmitteln wie kochendem Wasser oder einer Wärmflasche raten Experten ab.

Zu einem Unfall ist es am Mittwochmorgen auf der Straße Am Pfarrzentrum in Au gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war dort eine 42-Jährige mit ihrem Wagen unterwegs - mit vereisten Scheiben. Wohl durch die eingeschränkte Sicht übersah sie im Bereich einer Rechtskurve ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und fuhr diesem auf.

Frau betrachtet Schaden nach Unfall in Au und flüchtet

Die 42-Jährige betrachtete den Schaden und flüchtete anschließend von der Unfallstelle., teilt die Polizei mit. Allerdings hatten Zeugen den Vorfall beobachtet und konnten der verständigten Polizei das amtliche Kennzeichen der Unfallverursacherin mitteilen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen räumte die 42-Jährige die Unfallflucht ein. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 4000 Euro. (az)

