vor 13 Min.

Vergabe: Was steckt hinter dem Ärger um Dorfstraße in Au?

Der Ausbau der Dorfstraße in Au könnte die Illertisser Stadtverwaltung wohl noch länger beschäftigen: Nicht nur was die Bauarbeiten angeht, sondern möglicherweise auch juristisch.

Plus Die Vergabe der Arbeiten an eine Firma für Landschaftsbau stößt weiter auf Kritik. Obwohl der Einspruch eines Mitbewerbers zurückgewiesen wurde. Um was es geht.

Von Jens Carsten

Der Ausbau der Dorfstraße in Au könnte die Illertisser Stadtverwaltung wohl noch länger beschäftigen: Nicht nur was die Bauarbeiten angeht, sondern möglicherweise auch juristisch. Denn an der Vergabe scheiden sich die Geister: Dass eine Firma für Landschaftsbau aus dem Landkreis Biberach den Zuschlag erhielt, will ein Straßenbauunternehmen aus der Region nicht akzeptieren. Wie berichtet, hat es deshalb zwei Mal Einspruch gegen das Vorgehen der Stadtverwaltung eingelegt. Bei der Regierung von Schwaben sah man zwar keinen Grund zur Beanstandung. Ob die Sache damit ausgestanden ist, scheint fraglich. Der Ärger könnte sich fortsetzen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Selten habe er bei einem Bauvorhaben derart viel Schriftverkehr gehabt, wie im Falle des ersten Bauabschnitts der Dorfstraße in Au, sagt Bernd Hillemeyr, der Leiter des Illertisser Tiefbauamts. Wegen der Beschwerden konnte nicht wie geplant im April mit dem rund 1,6 Millionen Euro teuren Bau begonnen werden. Deshalb wird die Dorfstraße heuer nicht mehr fertig. „Da haben wir eine ziemliche Verzögerung drin“, sagt Hillemeyr. Hinter den Einsprüchen vermutet er ein grundsätzliches Problem. Denn Landschaftsbauer mischten heutzutage zusehends im Straßenbau mit, reichten immer öfter Angebote ein. Das gefalle den Straßenbauunternehmen nicht, weiß Hillemeyr. Gartenbauer hätten andere Tarifverträge, könnten also günstiger arbeiten. Deshalb stellten etablierte Fachunternehmen kritische Fragen wie: Darf ein Gartenbauer Straßen errichten? Dorfstraße in Au: Beschwerde ging an die Regierung von Schwaben Im Illertisser Fall ging das an die Regierung Schwaben, wo die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) überwacht wird. Man sah keinen Grund, die Vergabe der Dorfstraße zu beanstanden, so Hillemeyr. Ob das Ganze damit erledigt ist? Der Tiefbauamtsleiter zuckt mit den Achseln. Dem Vernehmen nach sei die Firma, die den Zuschlag nicht bekommen hat, weiter nicht zufrieden mit der Situation. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bisher gebe es keine Grundsatzentscheidung zu Fällen wie diesem. Hillemeyr spricht von einer „Grauzone“. Welche Tätigkeiten genau zum „Straßenbau“ gehörten, sei rechtlich nicht exakt festgelegt. Pflasterarbeiten könnten beispielsweise von Landschaftsbauern genauso ausgeführt werden. Aber wie sieht es mit Asphaltierungen aus? Was ist überhaupt Straßenbau, was Wegebau? Und: Sollte eine baden-württembergische Landschaftsbau-Firma in Bayern Straßen bauen? Eine Leitlinie von einem bayerischen Ministerium könnte helfen, glaubt Hillemeyr. „Darauf warten viele Beteiligte.“ Momentan müssten die Städte und Gemeinden auf eigene Faust entscheiden. In Illertissen habe man das wirtschaftlichste Angebot zur Dorfstraße ausgewählt. „Da haben wir keinen Spielraum“, sagt Hillemeyr. Der zweite Anbieter hätte rund 100.000Euro mehr verlangt. Stadt Illertissen ist mit Landschaftsbau-Firma bislang zufrieden Die ausgewählte Firma verstehe durchaus etwas vom Straßenbau, betont Hillemeyr. So sei sie mit Teilen des Ausbaus der Dietenheimer Ortsdurchfahrt beauftragt gewesen, einem Projekt von vergleichbarer Größe. „In Baden-Württemberg scheint es da weniger Probleme zu geben“, sagt Hillemeyr. Zudem arbeite der Betrieb mit einem bekannten Straßenbau-Unternehmen zusammen, das es als Subunternehmer beschäftige. „Wir sind guter Dinge, dass sie das in Au gut machen“, so Hillemeyr. Darauf deute bislang auch vieles hin: Die Arbeiter gäben sich Mühe, die Verspätung einzuholen. „Wir sind zufrieden“, resümiert Bürgermeister Jürgen Eisen. Er hat kürzlich Fotos vom Fortschritt der Arbeiten gemacht. Stets sind darauf mehrere Männer in Aktion zu sehen. „Das sieht gut aus.“ Abgeschlossen werden kann der erste Bauabschnitt heuer trotzdem nicht mehr. Die beiden Kreuzungen zwischen Heinrich-Mack-Straße und Dorfstraße sowie zwischen Lange Straße und Dorfstraße wurden vorsorglich aus dem Programm ausgeklammert und sollen erst im Frühjahr 2020 ausgebaut werden. Befahrbar wird die Straße den Winter über sein, sagt Hillemeyr. Der zweite Abschnitt der Dorfstraße ist dann für 2021 geplant. Und wie geht es mit den Beschwerden weiter? Seines Wissens nach sei ein Berufsverband mit der Sache betraut worden, so Hillemeyr. Der könne möglicherweise eine Rüge aussprechen. Sein Fazit: „Ein Bauingenieur müsste heutzutage eigentlich gleichzeitig Jurist sein.“ Der Ausbau der Dorfstraße in Au hat im September begonnen - mehr dazu hier: Straßenbau: In Au beginnt das große Baggern Straßenbau: In Au beginnt das große Baggern Auch in Jedesheim beschäftigt ein Straßenbau die Bürger - sie wollen Geld zurück: Straßenbau: Illertisser fordern Geld vom Staat zurück

Themen folgen