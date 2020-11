17:00 Uhr

Vergessener Einkauf führt zur Verkehrsunfall in Illertissen

Weil sich ein Autofahrer in Illertissen schnell um eingekaufte Ware kümmern wollte, die noch auf dem Autodach lag, hat er vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen.

Ein älterer Herr lässt in Illertissen einen Teil seines Einkaufs auf dem Autodach liegen und fährt los. Als er das bemerkt, macht er einen Fehler.

Weil ein älterer Mann einen Teil seines Einkaufs auf dem Dach seines Autos liegen gelassen hatte, kam es am Montagabend zu einem Unfall in Illertissen. Die Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Ein 78 Jahre alte Autofahrer musste an der Ampelanlage Dietenheimer/Memminger Straße verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur anhalten. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf der Linksabbiegespur und kam seitlich versetzt hinter dem Auto des Seniors zum Stehen.

Das Auto rollt rückwärts und prallt gegen das andere Fahrzeug

Der junge Mann erkannte, dass der 78-Jährige einen Teil seines Einkaufs auf dem Autodach vergessen hatte und machte den Betroffenen auf diesen Umstand aufmerksam. Der Senior wollte deshalb aussteigen, hatte unglücklicherweise jedoch die Handbremse nicht angezogen. Als er deshalb von der Bremse ging, rollte sein Auto auf der etwas abschüssigen Fahrbahn rückwärts und touchierte das Auto des 18-Jährigen. So entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Der 78-Jährige musste ein Verwarnungsgeld bezahlen. (az)

