vor 1 Min.

Vergewaltigungen: Ali A. wird zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt

Vor dem Landgericht Memmingen hat am Dienstagnachmittag der letzte Verhandlungstag zu den Vergewaltigungsfällen in Babenhausen und Egg an der Günz begonnen.

Vor dem Landgericht Memmingen hat am Dienstag der letzte Verhandlungstag zu den Sexualdelikten im Unterallgäu stattgefunden. Er endete mit einem Urteil.

Der Prozess um die Vergewaltigungsfälle im Unterallgäu hat am Dienstagabend mit einem Urteil geendet: Der Angeklagte Ali A. muss demnach wohl 14 Jahre ins Gefängnis. Anschließend soll dann über eine weitere Unterbringung entschieden werden. Zudem wurde der 26-Jährige dazu verurteilt, einer der betroffenen Frauen ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro zu bezahlen. Sie leide seit dem Angriff an einer posttraumatischen Belastungsstörung, hieß es.

Vor dem Landgericht Memmingen hat am Dienstagnachmittag der letzte Verhandlungstag zu den Vergewaltigungsfällen in Babenhausen und Egg an der Günz stattgefunden. Viele Menschen dürften den Ausgang mit Spannung erwartet haben. Die sexuell motivierten Angriffe auf mehrere Frauen hatten im vergangenen Dezember in der Region große Bestürtzung ausgelöst. Angeklagt war Ali A., ein 26-jähriger Mann aus Eritrea. Er bestritt in dem Prozess, für die Angriffe und Vergewaltigungen verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Beweislast hingegen als "erdrückend".

Vergewaltigungen im Unterallgäu: Angeklagter ist laut Gutachter schuldfähig

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr stand schließlich fest: Das Gericht sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen an. Eine hohe Haftstrafe war die Folge. Dem Vernehmen nach hatten die Prozessbeteiligten mit einer Verhandlung bis in die späten Abendstunden gerechnet.

Prozess in Memmingen: Plädoyers hinter verschlossenen Türen

Am Nachmittag wurden die Plädoyers gehalten. Das fand vor verschlossenen Türen statt, die Öffentlichkeit musste vor dem Gerichtssaal warten. Das wurde so gehandhabt, weil Teile der Verhandlung aus Gründen des Opferschutzes ebenfalls nichtöffentlich waren. Auch ein Gutachter hat am Dienstag ausgesagt. Demnach sei die Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht eingeschränkt. Ebenso wurde noch ein Spaziergänger vernommen, der Zeuge einer der Taten war. (az)

Was an den anderen Verhandlungstagen in Memmingen passierte:

Themen folgen