vor 20 Min.

Vergewaltigungen im Unterallgäu: Wird Ali A. verurteilt?

Vor dem Landgericht Memmingen hat am Dienstagnachmittag der letzte Verhandlungstag zu den Vergewaltigungsfällen in Babenhausen und Egg an der Günz begonnen.

Vor dem Landgericht Memmingen hat am Dienstagnachmittag der letzte Verhandlungstag zu den Vergewaltigungsfällen in Babenhausen und Egg an der Günz begonnen. Viele Menschen dürften den Ausgang mit Spannung erwarten. Die sexuell motivierten Angriffe auf mehrere Frauen hatten im vergangenen Dezember in der Region große Bestürtzung ausgelöst. Angeklagt ist Ali A., ein 26-jähriger Mann aus Eritrea. Er bestreitet bislang, für die Taten verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Beweislast hingegen als "erdrückend". Am Dienstagabend soll feststehen, ob - und falls ja wie - der mutmaßliche Täter bestraft wird. Wie lange der Prozess dauert, ist momentan unklar. Dem Vernehmen nach rechnen die Beteiligten mit einer Verhandlung bis in die späten Abendstunden. Derzeit werden die Plädoyers gehalten. Das findet vor verschlossenen Türen statt, die Öffentlichkeit muss vor dem Gerichtssaal warten. Das wird so gehandhabt, weil Teile der Verhandlung aus Gründen des Opferschutzes ebenfalls nichtöffentlich waren. Auch das Schlusswort des Angeklagten soll unter Ausschluss der Besucher stattfinden, heißt es. Falls er denn eine Äußerung abgeben wolle. (az)