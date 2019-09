09:31 Uhr

Vergewaltigungs-Fälle: Großer Andrang zum Prozessauftakt

Unter großem Medieninteresse hat am Freitagmorgen hat vor dem Landgericht in Memmingen die Verhandlung Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen

Vor dem Landgericht in Memmingen startet in diesen Minuten der Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger Ali A. Das Interesse ist groß.

Unter großem Medieninteresse hat am Freitagmorgen hat vor dem Landgericht in Memmingen die Verhandlung Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Angeklagt ist Ali A., ein eritreischer Staatsangehöriger. Ihm wird zur Last gelegt, im Dezember vergangenen Jahres mehrere Frauen in Babenhausen und Egg an der Günz angegriffen und verletzt zu haben. In zwei Fällen geht die Staatsanwaltschaft von Vergewaltigung aus.

Sexualdelikte im Unterallgäu: Viele Zuschauer im Gerichtssaal

Mehrere Journalisten verfolgen den Prozess vor dem Memminger Landgericht. Auch zwei Kamerateams sind vor Ort. Der Andrang der Zuschauer ist groß, im Saal waren zu Beginn der Verhandlung nur noch einige Plätze frei. Der auf 9.30 Uhr angesetzte Prozessbeginn hat sich einige Minuten verspätet. Als der Angeklagte in den Saal geführt wurde, hatten Vertreter der Staatsanwaltschaft und Gutachter hatten bereits ihre Plätze bezogen. Auf dem Tisch stapeln sich zahlreiche Akten - offenbar das Resultat der langen Ermittelungen, die mehrere Monate gedauert haben.

