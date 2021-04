Verkehr in Illertissen: Die Sicherheit hat Vorfahrt

Plus Illertissen reduziert nach schweren Unfällen in der Innenstadt die Parkplätze. Sofort hagelt es Kritik. Rücksichtnahme scheint für viele Fahrer ein Fremdwort.

Ganz schön viel Verkehr war da diese Woche in Illertissen. Nicht nur auf den Straßen, wo dem Bundeslockdown zum Trotz eigentlich wieder genau so viel los ist wie vor der Pandemie. Auch im Rathaus und in der Schranne ging es meistens nur um das Eine. Dabei birgt das Thema eine ganze Menge Konfliktpotenzial. Denn die Ansprüche gehen zum Teil weit auseinander.

