10:30 Uhr

Verkohltes Essen auf dem Herd: Großer Alarm in Illertissen

Großer Alarm am Dienstagvormittag in Illertissen: Zahlreiche Feuerwehrleute rücken zu einem brennenden Haus in der Winterstraße in Illertissen aus.

Zahlreiche Feuerwehrleute sind am Dienstagvormittag zu einem Brand in Illertissen ausgerückt. Möglicherweise wurden Personen verletzt.

Dieser Einsatz war glücklicherweise nicht so gravierend, wie zuerst angenommen werden musste: Nach einem Alarm wegen eines Wohnungsbrands sind zahlreiche Feuerwehrleute am Dienstagvormittag zu einem Haus in der Winterstraße in Illertissen ausgerückt. Möglicherweise soll sich noch eine Person in dem Gebäude befinden, teilte die Polizei in einer Vorabmeldung mit. Das Treppenhaus soll verraucht sein.

Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich Essen auf einem Herd verkohlt war. Allerdings mussten Rettungskräfte eingreifen: Offenbar hatten bis zu zwei Personen den Rauch eingeatmet. Ein Mann wurde untersucht, war vor Ort zu erfahren. Eine ältere Frau wurde ebenfalls versorgt. Es bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. Die Polizei meldete offiziell, dass kein "Personenschaden" entstanden sei.

Die Feuerwehrleute belüfteten das Gebäude. Im Einsatz waren etwa 20 Löschkräfte aus Illertissen sowie mehrere Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

