24.06.2019

Verlassenes Segelflugzeug steht auf Wiese bei Weinried

Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein verlassenes Segelflugzeug ist am Sonntag auf einer abgemähten Wiese zwischen Klosterbeuren und Weinried gestanden. Ein 28-jähriger Mann entdeckte es am Abend gegen 19 Uhr dort. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass das Segelflugzeug nicht beschädigt und die Besatzung nicht mehr vor Ort war. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit nicht bekannt und werden noch ermittelt, teilte die Polizeiinspektion Memmingen am Montag mit. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht:

