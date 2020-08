vor 58 Min.

Vermeintlicher Badeunfall: Rettungskräfte suchen See ab

Insgesamt rund 100 Einsatzkräfte rückten in der Nacht auf Samstag zum Sinninger See aus.

In der Nacht zum Samstag sind Suchboote und Taucher in Sinningen bei Kirchberg an der Iller im Einsatz

Von Wilhelm Schmid

Eine herrenlose Luftmatratze und diverse persönliche Gegenstände haben in der Nacht zum Samstag am Badesee in Sinningen bei Kirchberg an der Iller eine Vielzahl an Rettungskräften auf den Plan gerufen. Um kurz nach Mitternacht setzten späte Badegäste einen Notruf ab, weil sie am Ufer des beliebten Sees, der direkt an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern liegt, Dinge vorgefunden hatten, die befürchten ließen, dass womöglich ein Schwimmer nicht mehr an das Ufer gelangt sein könnte.

Noch in der Nacht waren zahlreiche Retter der Feuerwehren aus Sinningen, Kirchberg und Erolzheim im Einsatz. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft ( DLRG) entsandte Mannschaften ihres Bezirks Federsee aus Bad Buchau, Ertingen und Ummendorf (Kreis Biberach an der Riß). Die Taucher suchten – geführt von Booten und auch unter Einsatz von Sonargeräten – nach der vermeintlich vermissten Person. Verstärkung kam von mehreren baden-württembergischen Feuerwehren, die den See ausleuchteten. Auch ein Polizeihubschrauber drehte seine Runden. Im Morgengrauen rückten die DLRG aus Memmingen und die BRK-Wasserwacht aus Mindelheim an, um die bisher eingesetzten Kräfte abzulösen. Vom Rettungsdienst waren ebenfalls starke Einheiten des DRK, darunter auch Fahrzeuge aus dem Landkreis Sigmaringen, anwesend, um einerseits die Taucher im Wasser abzusichern und andererseits bei einem eventuellen Auffinden der gesuchten Person sofort eingreifen zu können.

Doch die Bemühungen blieben ergebnislos, sodass die Suche nach Rücksprache mit der Polizei um acht Uhr morgens eingestellt wurde. Wie vom Lagezentrum im Ulmer Polizeipräsidium am Samstagmittag zu erfahren war, haben sich seit dem Einsatzende keine neuen Erkenntnisse ergeben, sodass davon ausgegangen wird, dass die Fundsachen schlichtweg von einem Badegast vergessen worden waren.

