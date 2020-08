vor 51 Min.

Vermeintlicher Badeunfall: Rettungskräfte suchen Sinninger Badesee ab

Suchmannschaften waren am Sinniger See im Einsatz.

In der Nacht zum Samstag waren Suchboote und Taucher am Sinniger Badesee bei Kirchberg an der Iller im Einsatz.

Eine herrenlose Luftmatratze und diverse persönliche Gegenstände am Sinniger Badesee haben in der Nacht zum Samstag die Polizei sowie Suchmannschaften der Feuerwehr und Wasserwacht auf den Plan gerufen.

Zeugen meldeten die am Ufer zurückgelassenen Gegenstände um kurz nach Mitternacht der Polizei. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Gegenstände in Zusammenhang mit einem Badeunfall stehen, wurde der See abgesucht. Hierbei kamen Suchboote, Taucher und auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Glücklicherweise wurden die Suchmannschaften jedoch nicht fündig, sodass dem Polizeibericht zufolge nach aktuellem Stand davon ausgegangen werden kann, dass die Gegenstände schlichtweg am Ufer vergessen wurden. (stz)

