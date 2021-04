Vermeintlicher Überfall-Opfer wollten wohl Drogendeal verschleiern

Ermittler klären einen vermeintlichen Raubüberfall in Memmingen auf. Tatsächlich hatten sich junge Leute zu einem Drogengeschäft getroffen. Dann gab es Ärger.

Die Kriminalpolizei hat einen vermeintlichen Raubüberfall in Memmingen aufgeklärt, der ein anderes Delikt verschleiern sollte. Tatsächlich hatten sich drei 19- bis 20-Jährige mit zwei Minderjährigen zu einem Drogendeal verabredet. Doch dann kam es zu Unstimmigkeiten - und in der Folge auch zu einer Köperverletzung in Babenhausen.

Zwei Jugendliche, beide 15 Jahre alt, hatten zunächst gegenüber der Polizei angegeben, am 19. Januar 2021 im Bereich des Memminger Judenfriedhofs auf offener Straße durch drei vermeintlich unbekannte männliche Täter angegriffen worden zu sein. Die Jugendlichen sagten aus, dass die Täter Geld gefordert hätten, woraufhin es zwischen den Beteiligten zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein Jugendlicher wurde an der Schulter verletzt, er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Mindestens drei Personen verprügelten einen der Beteiligten in Babenhausen

Wie die Kripo und die Staatsanwaltschaft Memmingen am Donnerstag mitteilten, stellte sich durch sehr umfangreiche Ermittlungen heraus, dass die Opfer des vermeintlichen Raubüberfalls gegenüber der Polizei bewusst unvollständige Angaben gemacht hatten. In Wahrheit kamen sie mit drei jungen Männern für ein Drogengeschäft zusammen.

Nach Angaben der Kripo waren mindestens zwei der Täter, welche aus Memminger Nachbargemeinden stammen, offensichtlich bei einem vorangegangenen Treffen von den Dealern bezüglich der vereinbarten Drogenmenge betrogen worden. Deshalb fassten sie den Beschluss, den beiden Teenagern nunmehr Cannabis in geringer Menge gewaltsam und ohne zu bezahlen abzunehmen. Sowohl Täter als auch Opfer, welche bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten sind, werden sich zu ihren Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten vor Gericht verantworten müssen.

Auch eine gefährliche Körperverletzung in Babenhausen am Folgetag des Raubes, also am 20. Januar 2021, konnte mit der Tat in Memmingen in Zusammenhang gebracht werden. Einer der drei Räuber war dem Polizeibericht zufolge unter einem Vorwand aus seinem Haus gelockt und durch mindestens drei Personen verprügelt worden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. (AZ)

