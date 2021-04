Vermisster 16-Jähriger meldet sich bei der Polizei

Der Jugendliche aus einer Memminger Einrichtung war seit Montagabend verschwunden. Der Polizei erzählte er, wo er von Illertissen aus hingefahren sei.

Ein 16-Jähriger aus einer Jugendeinrichtung in Memmingen war seit Montagabend verschwunden, seine Spur verlor sich in Illertissen. Nun hat sich der Jugendliche bei der Polizei gemeldet: Er ist wieder zuhause.

Vermisster 16-Jähriger wieder da: Er meldete sich selbst bei der Polizei

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, hatte sich der Jugendliche selbstständig gemeldet. Nach ihm war im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden, als er am Montagabend nach einem Besuch bei einem Bekannten in Betlinshausen nicht zurückgekehrt war.

Der 16-Jährige gab der Polizei gegenüber an, er sei von Illertissen aus einmal quer durch Deutschland gereist, bevor er sich schließlich bei seiner Mutter im Ostallgäu meldete und anschließend bei der Polizei vorstellig wurde. (AZ)

