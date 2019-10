06:24 Uhr

Vermisster 86-Jähriger irrt mit E-Bike durch die Nacht

Auch mit einem Polizeihubschrauber hatten die Einsatzkräfte am Montagabend nach dem vermissten 86-jährigen Illertisser gesucht.

Seit Montag wurde ein 86 Jahre alter Rentner bei Illertissen vermisst. Am frühen Dienstagmorgen gab es schließlich Entwarnung: Der Mann wurde unverletzt gefunden.

Ein 86 Jahre alter Mann, der am Montagnachmittag zu einer Tour mit seinem E-Bike aufgebrochen war, wurde bis zum frühen Dienstagmorgen vermisst. Nun ist der Rentner wieder aufgetaucht - und offensichtlich unverletzt.

86-jähriger Rentner aus Illertissen wurde wieder gefunden

Nachdem die Suchmaßnahmen mit Polizeihubschrauber und Suchhunden am Montagnachmittag und in der Nacht zunächst erfolglos geblieben waren, konnte der Vermisste am Dienstagmorgen ausfindig gemacht werden. Ausschlaggebend war der Hinweis eines aufmerksamen Mannes, der den älteren Herrn mit seinem E-Bike auf der Straße von Buch nach Illertissen sah.

Gegen 5.20 Uhr konnten Polizeibeamte den Vermissten antreffen. Zur Sicherheit brachten sie den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (AZ)

Themen folgen