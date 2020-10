vor 44 Min.

Verschärfte Corona-Regeln gelten weiter

Landratsamt Unterallgäu verlängert Verordnung

Im Unterallgäu gelten weiterhin verschärfte Corona-Regeln. Da der Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100000 Einwohner nicht dauerhaft unterschritten wurde, hat das Landratsamt die seit vergangenen Samstag geltende Allgemeinverfügung vorerst bis Montag, 19. Oktober, verlängert. Die verschärften Regeln können laut Gesundheitsministerium erst aufgehoben werden, wenn der Frühwarnwert sieben Tag in Folge unterschritten wird. Das war in der vergangenen Woche nicht der Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 33,03.

Die Infektionszahlen im Unterallgäu steigen. Betroffen ist eine Senioreneinrichtung im östlichen Landkreis: 17 Bewohner und sechs Pflegekräfte wurden positiv getestet. Die Einrichtung steht unter Quarantäne. Die Wohngruppen wurden funktionell voneinander getrennt, alle positiv getesteten Bewohner isoliert. Es gilt ein Besuchsverbot sowie ein Aufnahme- und Verlegungsstopp. Am Freitag wurde das komplette Pflegeheim mit rund 170 Personen getestet. Ebenfalls betroffen ist ein Kloster mit angrenzendem Hotel in Bad Wörishofen mit sieben Infizierten im Kloster und dessen Umfeld sowie fünf positiv getesteten Hotelmitarbeitern. Bei der Nachtestung einer Schulklasse in Türkheim gab es ausschließlich negative Tests. Die Schüler müssen dennoch 14 Tage in Quarantäne bleiben. (az)

