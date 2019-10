vor 24 Min.

Versöhnen statt spalten: Seit 100 Jahren ist die SPD in Illertissen aktiv

Der SPD-Ortsverein Illertissen feiert sein Jubiläum. Memmingens ehemaliger Oberbürgermeister mahnt, sich auf alte Stärken zu besinnen.

Von ursula Katharina Balken

Mag die SPD auch bundesweit mit herben Niederlagen zu kämpfen haben, so ist beim SPD-Ortsverein Illertissen von Resignation nichts zu spüren. Jedenfalls nicht an diesem Abend in der Schranne, in dem das 100. Gründungsfest der Partei in der Vöhlinstadt gefeiert wurde. Die rote Fahne der Illertisser SPD hatte einen Ehrenplatz erhalten, gleichsam als Symbol für Gerechtigkeit und Solidarität. Aber sie sollte auch an die Zeit der Nazi-Diktatur erinnern, in der Mut dazu gehört hatte, seiner Gesinnung treu zu bleiben. So hatte diese Fahne während des Nazi-Regimes versteckt und deshalb vergraben werden müssen. Auch heute steht sie für Pflichtbewusstsein und Beharrlichkeit, betonte Karl-Heinz Brunner, Mitglied des Deutschen Bundestags und ehemaliger Illertisser Bürgermeister, beim Festakt.

„Das Datum heute – 100 Jahre SPD in Illertissen – steht für eine große demokratische Kraft“, sagte Brunner. Er hält den Ortsverein für stolz, stark und streitbar. „Es muss getan werden, was getan werden muss. Und dazu gehört auch Pflichtbewusstsein. Wichtig ist, dass wir gebraucht werden, heute, so wie gestern und morgen genauso.“

Festredner war Memmingens ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Holzinger

Für Landrat Thorsten Freudenberger war es eine Freude, wie er sagte, an diesem Jubiläumsabend zu den Gästen zu zählen. Er sah es als Wertschätzung der SPD gegenüber, dass der CSU-Kreisverband, dessen Vorsitzender er ist, zu diesem Anlass gratuliert. „Demokratie kann nur mit Parteien funktionieren.“ Mit Humor meinte Freudenberger, SPD-Mitglied werde er wohl nicht. Aber er schätze Männer wie Willy Brandt, der gesagt hatte, „mehr Demokratie wagen“. Oder wie Johannes Rau, der einst von „versöhnen statt spalten“ gesprochen hatte. „Die SPD ist wichtig und es ist gut, dass wir sie haben, denn sie lebt Demokratie nach dem Grundsatz Einigkeit und Recht und Freiheit“, so Freudenberger.

Illertissen Bürgermeister Jürgen Eisen gehörte ebenfalls zu den Gratulanten. „Die SPD hat konstruktiv an der Entwicklung der Stadt mitgewirkt. Der Ortsverein engagiert sich ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt“, unterstrich er. Dass eine SPD-Frau in den Jahren von 1966 bis 1972 das erste weibliche Mitglied im Stadtrat gewesen war, dieser Schritt fand die Anerkennung und Bewunderung des Bürgermeisters.

Kocakaplan: Freiheit müsse immer neu erkämpft werden

SPD-Ortsvorsitzender Kasim Kocakaplan erinnerte daran, dass sich in mehreren umliegenden Gemeinden und Städten vor 100 Jahren Sozialdemokraten zu Ortsvereinen zusammengeschlossen hatten. Schon damals hießen die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, welche die SPD in die Politik eingebracht habe. Dass Freiheit immer wieder neu erkämpft werden müsse, betonte Kocakaplan. In Deutschland sei die Freiheit „durch rechtspolitisches Gesindel“ in Gefahr, welches die demokratische Grundordnung auszuhebeln versuche. Deshalb sei mehr denn je eine solidarische Gesellschaft gefragt.

Festredner war Ivo Holzinger, der 36 Jahre lang das Amt des Oberbürgermeisters in Memmingen ausgefüllt hatte. Zur gegenwärtigen Situation der SPD in Deutschland sagte er: „Wir stehen in schwierigen Zeiten.“ Für ihn sei es eine wichtige Voraussetzung, dass die Basis fest zur Sache steht. Was jetzt gebraucht werde, sei eine starke Sozialdemokratie für die arbeitenden Menschen. Die Partei müsse sich darauf besinnen, den „normalen“ Menschen wieder mehr in den Fokus zu rücken. Mit ihnen müssten analoge Gespräche geführt werden, überhaupt sei der direkte Kontakt für den Bürger dringend notwendig.

Klimaschutz sieht Holzinger als existenzielle Aufgabe dieser Zeit. Es sei an der Zeit, die Umsatzsteuer für Fleisch von jetzt sieben Prozent anzuheben. Am Äquator werden großflächig Wälder abgeholzt, um mehr Soja für die Tiermast anbauen zu können – das müsse gestoppt werden. Die Ressourcen dieser Welt müssten geschützt werden, schloss Holzinger.

Mit Barockmusik umrahmte ein Bläserquartett der Illertisser Stadtkapelle die Feierstunde. Abschließend wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Nach dem offiziellen Teil kamen viele Begegnungen und Gespräche zustande, so wie sich das Ortsvorsitzender Kocakaplan für den Abend gewünscht hatte.

