vor 27 Min.

Versuchter Einbruch in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

In Vöhringen haben Unbekannte versucht, in ein Haus einzubrechen.

In Vöhringen haben unbekannte Täter versucht, in ein Haus einzubrechen. Die Eigentümer entdeckten Spuren an der Eingangstüre.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 30. Juni, bis Sonntag, 14. Juli, versucht, in eine Doppelhaushälfte in der Richard-Wagner-Straße in Vöhringen einzubrechen. Die Hauseigentümer entdeckten Hebelspuren an der Eingangstüre.

Täter gelangten nicht in das Haus

Wie die Polizei mitteilt, gelang es den Täter nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

