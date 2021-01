15:25 Uhr

Vertrauen missbraucht: Lebensmittel aus Hofladen für viel zu wenig Geld "eingekauft"

Landwirte bieten an ihren Hofläden allerlei Selbstproduziertes an - auf Vertrauensbasis. In Altenstadt wurde das Vertrauen offenbar jetzt missbraucht.

Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisse und vieles mehr aus eigener Herstellung bieten Bauern oftmals am Wegesrand zum Verkauf an. Das Ganze geschieht auf Vertrauensbasis, so dass kein Personal oder Verantwortlicher die Einkäufe überwacht. Doch offenbar genau dieses Vertrauen wird derzeit in Altenstadt missbraucht. Die Polizei warnt.

Nach Angaben der Polizei sei an einem Hofladen im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens in den letzten Monaten mehrfach vorgekommen, dass Lebensmittel entwendet wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat das unbekannte Pärchen dort „eingekauft“, allerdings viel zu wenig Geld in die bereitgestellte Kasse getan. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

An dem Hofladen liegen selbstproduzierte Lebensmittel zum Verkauf aus. Das Ganze basiert auf Vertrauen, so dass kein Personal oder Verantwortlicher die Einkäufe überwacht. Die Polizei Illertissen weist ausdrücklich darauf hin, dass das Verhalten des Pärchens den Straftatbestand des Betruges erfüllt und es somit keines Falls ein Kavaliersdelikt darstellt. (az)

