vor 27 Min.

Video: 25 Meter hohe Eiche krachte auf Straße

Plus Auch in der Nacht zum Dienstag gab es nochmal kräftigen Wind: Der Sturm entwurzelte eine dicke Eiche in Illertissen.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags entwurzelte heftiger Wind eine etwa 25 Meter hohe Eiche in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Baum krachte auf die Straße. Ein Lastwagenfahrer hatte wohl Glück im Unglück: Der Mann, der in seinem Fahrzeug übernachtete, hatte es geradeso außerhalb der Reichweite der umgestürzten Eiche geparkt. Die Feuerwehr zerlegte den Baum in Teile und entfernte diese von der Straße. Weiterer Personen- oder Sachschaden entstand nicht.

