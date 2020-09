vor 22 Min.

Video: So lief der Warntag im Landkreis Neu-Ulm

Plus Pünktlich um 11 Uhr gaben alle Sirenen im Kreis Neu-Ulm einen heulenden Ton von sich. Die Feuerwehr Illerberg/Thal war auch mit einem mobilen Gerät im Einsatz.

Am „Bundesweiten Warntag“ sollten am Donnerstag erstmals seit 30 Jahren wieder pünktlich um 11 Uhr alle Sirenen im Land heulen. Zusätzlich sollte die Warn-App NINA, die „Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes“ vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf den Smartphones Warnungen auslösen. Doch in diesem Fall zeigte sich, dass die „guten alten Sirenen“ der modernen Technik noch immer überlegen sind. Sie erwiesen sich als das zuverlässigere Mittel, um die Bevölkerung vor Gefahren aller Art zu warnen.

In München gibt es keine Sirenen mehr

Eine ernüchternde Erkenntnis für Orte, wie die Landeshauptstadt München, wo die Sirenen vor einigen Jahren „weggespart“ wurden. Dafür funktionierten im Landkreis Neu-Ulm die „Heulbojen“ auf den Feuerwehr-Gerätehäusern und sonstigen günstig gelegenen Gebäuden einwandfrei. Kreisbrandrat Bernhard Schmidt sowie mehrere Feuerwehrkommandanten betonten im Gespräch mit unserer Redaktion den unverzichtbaren Wert der Anlagen.

Der Illertisser Kommandant Erik Riedel verwies darauf, dass die Sirene auch bei Ausfall des Funknetzes, wenn die Meldeempfänger der Feuerwehrleute nicht mehr reagieren, ein sicheres Mittel sei, um die Helfer ins Gerätehaus zu rufen. In diesem Fall erklingt übrigens das Signal „Feueralarm“, also ein dreimal hintereinander aufklingender Dauerton.

Bundesweiter Warntag - 10.09.2020 Video: Wilhelm Schmid

Beim „Warntag“ ertönte eine Minute lang ein auf- und abschwellender Ton, womit gesagt werden sollte: „Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten!“ Die sofortigen Bekanntmachungen klappten bei sämtlichen Radiosendern offensichtlich sehr gut. Erstmals war beim „Warntag“ auch die Mobile Warnanlage der Feuerwehr Illerberg-Thal im Einsatz, die im vergangenen Jahr neu angeschafft worden war. Diese kann einfach auf einem Feuerwehrauto aufgesetzt werden. Im Ernstfall können die Einsatzkräfte damit auch in Gegenden warnen, die von den ortsfesten Sirenen nicht beschallt werden. Am Dorfplatz in Thal funktionierte die „MOBELA 150 digital“ jedenfalls einwandfrei. Da war es gut, dass die Pferde auf der benachbarten Reitanlage zuvor in den Stall gebracht worden waren, damit nicht die sprichwörtlichen „Pferde scheu gemacht“ wurden.

Die Warnung per App funktioniert noch nicht zuverlässig

Was aber zahlreichen Nachrichten zufolge im gesamten Bundesgebiet Probleme bereitete, war die Warn-App „NINA“. Um elf Uhr kam auf kaum einem Smartphone eine Warnung an; manche Geräte erhielten gegen 11.30 Uhr ein Signal, und bei manchen kam nur um 11.40 Uhr die Meldung „Entwarnung“.

Dafür wurde offensichtlich bayernweit nicht, wie vorgesehen, um 11.20 Uhr, sondern großenteils gar keine Entwarnung per Sirene gegeben. Da blieb manchem Feuerwehrler nur der sarkastische Kommentar: „Wenn wir in Bayern eine Katastrophe haben, dann ziehen wir das auch durch und beenden sie nicht schon wieder nach zwanzig Minuten!“

Somit bleibt als Fazit des „ersten Bundesweiten Warntages“ nur die alte Erfahrung, dass Übungen dazu da sind, um Fehler festzustellen – und die Hoffnung, dass diese von den zuständigen Stellen auch baldmöglichst abgestellt werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen