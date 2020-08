vor 51 Min.

Viele Fragen offen

Das Friedhofsgelände grenzt an das Grundstück an.

Kein grünes Licht für Bauvorhaben an der Kirchhaslacher Straße in Babenhausen

Offengeblieben sind einige Fragen bezüglich eines Bauvorhabens an der Kirchhaslacher Straße in Babenhausen, welches vor Kurzem im Marktgemeinderat zur Diskussion stand. Der Antragsteller plant den Abbruch einer Grenzgarage im Nordosten eines bestehenden Gebäudes. An deren Stelle möchte er einen zweigeschossigen Anbau mit Flachdach und „extensiver Dachbegrünung“ errichten. Er beabsichtigt, darin eventuell eine Medienagentur einzurichten. Er hatte in der eingereichten Bauvoranfrage viele Fragen gestellt, erhielt aber nur wenige Antworten. Die Markträte könnten eine eventuelle Zustimmung „in Aussicht stellen, aber keine generelle Zusage“, hieß es.

Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) machte in seinen Ausführungen darauf aufmerksam, dass ein Großteil der gestellten Fragen im Rahmen einer Bauvoranfrage nicht zulässig ist, unter anderem zu einer eventuell späteren Nutzungsänderung und zum Brandschutz. Aspekte zu Abstandsflächen fallen zudem in die Zuständigkeit des Unterallgäuer Landratsamts, so Göppel.

Keine Diskussion entwickelte sich darüber, ob das Erdgeschoss bis fast zur südlichen Grenze hin mit Glas eingehaust werden könne. Eine Glasfläche in Richtung Friedhof schon eher. Dieter Miller ( Freie Wähler) brachte den Blick vom und zum Friedhof in die Diskussion ein. Er könne sich durchaus vorstellen, dass sich die Friedhofsbesucher „beobachtet fühlen, wie in einem Schaufenster“. Andreas Birk (CSU) sah angesichts der Grenzbebauung auch ein Problem in den Abstandsflächen zum Friedhof hin. Göppel ließ anklingen, dass diese nicht eingehalten sind.

Auch bezüglich der optischen Gestaltung gab es im Marktrat unterschiedliche Ansichten. Karsten Körper (Freie Wähler) bezeichnete die Modulbauweise samt Flachdach als „absolut nicht schön“. Karin Lepschy (LeB) fand die Kombination aus alt und neu durchaus interessant. Allerdings habe die Unterschrift der Nachbarn Priorität. Martina Gleich (JWU) fand die gesamte Konzeption spannend. Letztlich gab der Marktrat angesichts der vielen offenen Fragen kein grünes Licht für das Bauvorhaben in der geplanten Art. Vielmehr empfahl er, dass Bauwerber und Kommune ein klärendes Gespräch suchen sollten. (fs)

