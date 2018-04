vor 36 Min.

Vielfältig im Einsatz für das Ehrenamt

Vereine und Organisationen, die Helfer suchen, treffen bei der Ehrenamt-Messe in Neu-Ulm auf Interessierte, die sich einbringen wollen.

Von Dagmar Hub

Wer bei der GAU-Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum mithelfen will, muss „leiterbewährt“ sein. So formuliert es Wolfgang Gaus, der Geschäftsführer des Vereins, der händeringend viele ehrenamtliche Mitarbeiter sucht. Denn um die Nistkästen für Fledermäuse und Eulen in Bäumen und auf Dachböden aufzuhängen und zu kontrollieren, muss man schwindelfrei und ein bisschen mutig sein. So wie Gaus hofften bei der vierten Ehrenamt-Messe in Neu-Ulm weitere 40 Vereine und Initiativen darauf, vor allem junge Ehrenamtliche zu finden. Umgekehrt kamen viele Interessierte ins Edwin-Scharff-Haus, um unter der breiten Palette von Angeboten wie der Kriminalitätsopferhilfe des Weißen Rings, der Stadtkapelle Neu-Ulm und der Initiative Foodsharing Ulm das passende ehrenamtliche Engagement zu finden.

166 Eulenkästen gilt es regelmäßig im Verbreitungsgebiet der GAU zu kontrollieren, erzählt Wolfgang Gaus. Und das Obst von mehr als 300 Obstbäumen auf Streuobstwiesen zu ernten – oder beim Auf- und Abbau von Apfel- und Pilzausstellungen zu helfen. Spannende Perspektiven hat auch Ralf Kirsten vom Neu-Ulmer THW anzubieten: Beim Technischen Hilfswerk sucht man unter anderem Froschmänner und Froschfrauen für Taucheinsätze in hiesigen Gewässern. Aufmerksamkeit beim Publikum löste vor allem ein Gerät aus, das Ralf Kirsten am Stand des THW aufgebaut hatte und zu dem es sogar ein Quiz gab: der blau-weiße Unterwasserscooter. Damit können sich zwei Taucher bei Einsätzen in Gewässerregionen ziehen lassen, die weit vom Ufer entfernt, aber nicht tief genug sind, um dort ein Boot manövrieren zu können. Das Gerät wurde einst in Russland gebaut und die Bedienungsanleitung ist in kyrillischer Schrift geschrieben. Wofür das gute Stück einst eingesetzt wurde, weiß Ralf Kirsten nicht.

Noch ganz jung ist der 2017 gegründete Verein Herzensangelegenheiten 2017, der an Demenz Erkrankte unterstützen will. Der Verein präsentierte bei der Ehrenamtsbörse seine Projekte der Fertigung therapeutischen Materials, mit dem die Mobilität der Erkrankten und ihr Denken gefördert werden können. Es werden dort einerseits Ehrenamtliche benötigt, die diese Materialien herstellen, andererseits sucht der junge Verein Ideengeber.

Ganz plastisch erklärten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Ulm ihre Tätigkeit: Aus dem transparenten Modell eines mehrstöckigen Hauses stieg Rauch auf. Interessierte erfuhren, wer sich an welcher Stelle des Hauses selbst retten kann. Und welche Wege funktionieren, um Personen aus verschiedenen Zimmern und Stockwerken des Gebäudes zu holen.

