vor 39 Min.

Vielfalt leben

Seminar in der Jugendbildungsstätte Babenhausen ist der „Diversity“ gewidmet

Wie kann man in der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden das leben, was neudeutsch gerne als „Diversity“ bezeichnet wird? Um diese Frage zu beantworten, bietet die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen (Jubi) ein Wochenendseminar an. Es soll Engagierten und weiteren Interessierten zu einem theoretischen Überblick und zu praktischer Unterstützung verhelfen für eine diversitätsbewusste Arbeit in Vereinen, Verbänden, Schulen und Jugendeinrichtungen.

Stattfinden wird das Seminar am zweiten Dezemberwochenende, von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr. Ursprünglich war auch im November ein Seminar geplant, das jedoch wegen der Corona-Auflagen ausfallen muss, so Jubi-Leiter Michael Sell auf Anfrage: „Wir werden versuchen, die Anmeldungen auf Dezember zu verlegen.“

Zum Hintergrund des Programms: Oft genug grenzen eine andere Hautfarbe, Sprache, Religion, sexuelle Orientierung, eine körperliche Beeinträchtigung oder kulturelle Prägung aus. Das andere erscheint meist fremd, allzu schnell unterscheiden viele in „wir“ und „die“ – und verletzen dadurch oder schaffen Hürden. Dabei kann Andersartigkeit eine Quelle zusätzlicher Fähigkeiten und Qualitäten sein, die die Gemeinschaften stärken, sie widerstandsfähiger machen. Die Themenschwerpunkte, die im Seminar behandelt werden:

Diversität in der Migrationsgesellschaft.

Ungleichheit und Macht – was hat das mit mir zu tun?

Perspektivenwechsel – ich in einer Welt der vielen.

Vielfalt als Ressource für meinen Verein – Planung und Umsetzungsmöglichkeiten für eine diverse Jugendarbeit vor Ort.

Fördermöglichkeiten von staatlichen Stellen und Stiftungen, welche die Arbeit vor Ort inhaltlich oder materiell unterstützen.

Das Seminar wird bezuschusst vonseiten des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales über den bayerischen Jugendring. Die Kosten betragen inklusive Verpflegung und Übernachtung 60 Euro. Die Anmeldefrist endet am Montag, 16. November. Anmeldungen werden per E-Mail an jubi@jubi-babenhausen.de entgegengenommen. (toot/stz)

