05:30 Uhr

Vier Ehrenamtliche retten das Illerberger Kreuz

In monatelanger Arbeit haben Dietmar Schmid (von links), Josef Sticker, Ferdinand Steiner und Roland Binder das massive Eichenholzkreuz, das am alten Friedhof in Illerberg in den Himmel ragte, restauriert.

Auf dem alten Friedhof der Martinskirche ragte das Kruzifix in den Himmel. Doch das Eichenholz war morsch. Nun haben vier handwerkliche begabte Männer das Kunstwerk restauriert.

Von Ursula Katharina Balken

Wie alt das große Kreuz auf dem ehemaligen Friedhof bei der Pfarrkirche Sankt Martin in Illerberg ist, kann niemand genau sagen. Nur eines ist sicher: das Holzkreuz ist in die Jahre gekommen und musste dringend saniert werden – nicht nur, um es langfristig zu erhalten, sondern auch aus Sicherheitsgründen. Denn das Kreuz hatte keinen festen Stand mehr. Weil der alte Holzsockel vollkommen verwittert war, musste er entfernt werden.

An diese aufwenige Arbeit wagten sich Dietmar Schmid, Josef Sticker, Ferdinand Steiner und Roland Binder von Krippen- und Gartenbauverein. Rund vier Monate haben sie geschliffen, Maß genommen, lasiert und ausgebessert. Nun ist das Kreuz aus massivem Eichenholz restauriert. Es könnte sofort aufgestellt werden, aber die alte Kirchenmauer aus Ziegeln muss erst saniert werden. „Wenn Bagger dort unterwegs sind, wollen wir nicht, dass das Kreuz Schaden nimmt“, sagt Roland Binder, Vorsitzender des Krippenvereins.

Pfarrkirche Sankt Martin wurde knapp zehn Jahre renoviert

Erst im Mai diesen Jahres wurde die Pfarrkirche Sankt Martin in Illerberg nach fast zehnjähriger Renovierung wiedereröffnet. Die Außenmauern wurden gegen Feuchtigkeit abgesichert, der Dachstuhl erneuert und der Innenraum der Kirche hergerichtet. Mehrere Kirchenmaler und Restaurateure waren in Illerberg am Werk, bis das Gotteshaus – vor 325 Jahren erbaut – wieder in neuem Glanz erstrahlte.

Für die aufwendige Renovierung waren über zwei Millionen Euro nötig. Wie viel die Restaurierung des alten Holzkreuzes kostet, lässt sich nicht genau sagen. Die vier Männer von Krippen- und Gartenbauverein arbeiten ehrenamtlich. Kirchenpfleger Martin Lieble hatte wegen einer möglichen Sanierung des Kreuzes bei ihnen angefragt.

Wer den vier Ehrenamtlichen bei der Arbeit zusieht, spürt die Wertschätzung, die sie dem alten Kreuz entgegenbringen. Die Restaurierung, die unabhängig von der Kirchenrenovierung vonstatten ging, ist für sie ein Beitrag, um ein Stück Illerberger Geschichte zu erhalten.

Kreuz wurde durch die Restaurierung kleiner

Ursprünglich hatte das Kreuz eine stattliche Größe. Es war knapp fünf Meter hoch und mit dem schützenden kleinen Kupferdach über den Querbalken über zwei Meter breit. Nun ist es auf gute vier Meter geschrumpft. Denn der Sockel war morsch und musste von den vier Männern entfernt werden.

Um das Kreuz mit der Christusfigur aus seiner Eisenbolzen-Verankerung zu lösen, war Kraft gefragt. Doch die allein reichte nicht aus. Nur mit Geduld und viel Geschick war es den vier Freiwilligen gelungen, das Kreuz in die Werkstatt des Krippenvereins im alten Illerberger Rathaus zu verfrachten – die Christusfigur musste vorsichtig vom Holz abgelöst und die Längs- und Querbalken getrennt werden, damit es überhaupt in den engen Raum passt.

Ein Stück verfaultes Holz musste vom Stamm des Kreuzes entfernt werden.

Verwitterung hatte bei Kreuz und Figur Risse hinterlassen. Doch ehe sich Binder, Schmid, Sticker und Steiner daran machten, die Einkerbungen im Holz zu schließen, befreiten sie es von der alten Farbe. Mit einem großen Industriestaubsauger wurde der lästige Staub aufgefangen. Damit nichts danebenging, machte Binder aus der Not eine Tugend, nahm einen großen Plastikbehälter, bohrte ein Loch hinein – und fertig war die perfekte Abzugshaube. Der Korpus wurde von Hand gereinigt und die Risse mit Holzkitt zugespachtelt. Ein Arm der Christusfigur musste wetterfest wieder angeleimt werden. Anschließend wurde der Korpus lasiert.

Nun ist alles fertig. Auch der Strahlenkranz aus Metall ist wieder montiert. Dieser wurde von den handwerklich begabten Ehrenamtlichen mit einem Glasperlenstrahler gesäubert und erhielt neuen Glanz. Oft ging es recht leise zu in der Werkstatt des Krippenvereins im alten Illerberger Rathaus. Denn die vier Männer hatten sich ohne viele Worte verstanden. Das Arbeiten an dem alten Kreuz war für Roland Binder, Vorsitzender des Krippenvereins, etwas Besonderes. „Eigentlich entstehen hier im Raum Darstellungen von der Geburt Christi. Jetzt haben wir es mit dem Kreuz zu tun, das an den Tod erinnert. So schließt sich für uns ein Kreis.“

