vor 22 Min.

Vier Männer zwingen 19-Jährigen, in Auto einzusteigen

Ein 19-Jähriger wurde in Senden gezwungen, in ein Auto einzusteigen.

Der junge Mann wird in eine Straße gelockt, wo vier Männer auf ihn warten. Dank eines Zeugen kann die Polizei Schlimmeres verhindern.

In Senden haben sich am Samstagabend Szenen wie in einem Film abgespielt: Ein 19-Jähriger wurde in eine bestimmte Straße gelockt und dort gezwungen, in ein Auto einzusteigen. Wie die Polizei mitteilt, lockte eine bislang unbekannte Täterin den 19-Jährigen unter einem Vorwand in eine Straße. Was genau die Frau sagte, ist bislang nicht bekannt, soll sich jedoch im Rahmen der Ermittlungen zeitnah ergeben, sagt die Sendener Polizei.

Vier Männer tauchen auf und bedrängen den 19-Jährigen

In der Straße tauchten dann urplötzlich vier Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren in einem Auto auf und zwangen den 19-Jährigen, einzusteigen. Dabei hatte der junge Mann Glück, dass ein Zeuge die Szene beobachtete - und die Polizei schnell vor Ort war. Der aufmerksame Bürger teilte seine Beobachtung der Polizei mit. Eine Streife war gerade in der Nähe, deswegen haben die Beamten das Fahrzeug im Zuge einer Fahndung schnell gefunden. Im Auto saßen die vier Männer und das Entführungsopfer. Die Täter wurden festgenommen.

Messer und Baseballschläger im Kofferraum

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten im Kofferraum ein Kampfmesser und einen Baseballschläger. Doch nicht genug: Zwei der Männer hatten zudem griffbereit ein Messer bei sich. Nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden alle vier Täter wieder auf freien Fuß gesetzt, da sie einen festen Wohnsitz in Deutschland haben.

Die Ermittlungen zum Grund für die Tat dauern an. Wie die Polizei mitteilt, ging es aber wohl um Geldforderungen an den 19-Jährigen. (az)

