Vier Orte tun sich zusammen: Kommt das Tempolimit auf der A7?

Ein Tempolimit auf der A7 soll die Anwohner in Altenstadt, Illertissen, Kellmünz und Weißenhorn vom Straßenlärm entlasten. Dafür setzen sich die Kommunen gemeinsam ein. Unser Bild zeigt die Auffahrt bei Altenstadt.

Um die Anwohner zu entlasten, wollen mehrere Orte die Höchstgeschwindigkeit an der anliegenden Autobahn begrenzen. Soweit sind sie mit diesen Plänen.

Von Armin Schmid

Die Autobahn vor der Haustür ist für die Bürger von Illertissen, Altenstadt und Kellmünz bisweilen Segen und Fluch zugleich. Einerseits erreichen Pendler die Großstädte in der Region, Ulm und Memmingen, über die A7 in kurzer Zeit. Andererseits kann der Lärm, der von der Straße ausgeht, zu einer großen Belastung werden. Auch der Ausweichverkehr, der sich bei Stau auf der Autobahn durch die Orte schiebt, wird immer wieder zur Zerreißprobe für die Nerven der Anwohner. Ein Tempolimit soll die Situation verbessern. Vor rund einem Vierteljahr haben sich Altenstadt, Illertissen und Kellmünz dazu entschlossen, bei der Autobahndirektion gemeinsam für ein solches Limit zu kämpfen. Denn die Entscheidung, ob es eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben wird oder nicht, wird letztlich dort getroffen. Die drei Kommunen wollen erreichen, dass die Autos mit maximal 120 Stundenkilometern durch das Illertal fahren dürfen.

Nun will noch ein Ort mitmachen

Der Altenstadter Marktrat Eberhard Aspacher (Freie Wählergemeinschaft) hat nun in einer Sitzung des Gremiums nachgehakt, wie weit die drei Kommunen in dieser Sache bereits seien. Bürgermeister Wolfgang Höß berichtete, dass mittlerweile auch die Stadt Weißenhorn mit im Boot sei. Denn auch die Bürger des Weißenhorner Stadtteils Emershofen seien erheblich von dem Verkehrslärm betroffen. Zwischen Illertissen und Altenstadt hat es laut Höß bereits erste Gespräche gegeben. Mit einem spezialisierten Planungsbüro habe man ebenfalls schon Kontakt aufgenommen. Im Moment gehe es darum, geeignete Messstandorte festzulegen, sagte Höß. Der Bürgermeister betonte, dass es zunächst wichtig sei, durch fachlich fundierte Messungen den entsprechenden Lärmpegel für die einzelnen Kommunen zu ermitteln. Erst wenn darüber gesicherte Informationen vorhanden sind, können weitere Schritte ins Auge gefasst werden.

Auch in den beteiligten Stadt- und Marktratsgremien sind nicht alle Räte von der Sinnhaftigkeit eines Tempolimits überzeugt. In Illertissen ging der Beschluss mit fünf Gegenstimmen durch, in Kellmünz war es noch knapper: Mit sieben zu sechs Stimmen fiel der Entschluss, sich für ein Tempolimit einzusetzen. Einig sind sich die Kommunen darüber, wie die Messungen finanziert werden: Jeder Ort soll für die Arbeiten auf seinem Gemeindegebiet aufkommen. Höß erläuterte, dass man noch weitere Angebote von anderen Planungsbüros einholen werden.

Tempolimit ist überall ein Thema

Ob die gewünschte Geschwindigkeitsbegrenzung, die für den Markt Altenstadt im Bereich der Ortsteile Illereichen und Filzingen von großem Interesse wäre, wirklich durchgesetzt werden kann, darüber zeigte sich Wolfgang Höß weniger optimistisch. Der Bürgermeister befürchtet: „Die Realisierung wird, sollte sie gelingen, wohl noch sehr, sehr langen dauern.“

Ähnliches wie in Altenstadt, Kellmünz und Illertissen wird derzeit auch am nördlichen Ende der A7 diskutiert. In Kiel spaltete im Mai die Debatte über eine mögliche landesweite Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern auf der Autobahn die Koalition im schleswig-holsteinischen Landtag. Auch dort argumentieren die Befürworter der Maßnahme mit Klimaschutz, weniger Lärm und besserer Verkehrssicherheit. (mit fwo)

