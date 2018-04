vor 48 Min.

Vier Rinder flüchten von ihrer Weide

Vier entlaufene Jungrinder haben in der Nacht zum Freitag in Illertissen einen größeren Einsatz ausgelöst. Die Tiere drangen bis in die Innenstadt vor. Das löste einen großen Einsatz aus.

Vier entlaufene Jungrinder haben in der Nacht zum Freitag in Illertissen einen größeren Einsatz ausgelöst. Die Tiere drangen bis in die Innenstadt vor. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 21.45 Uhr gemeldet, dass an der Vöhlinstraße frei laufende Rinder gesehen worden waren. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, mehrere Streifenwagen rückten aus.

Wie sich später herausstellte, waren die jungen Bullen aus einer Weide zwischen dem Ziegelweg und dem Ahornweg ausgebrochen. Der Besitzer vermutet, dass zuvor ein Hund die Rinder erschreckt und innerhalb der Weide gejagt hatte. In ihrer Panik rannten Tiere dann einen elektrisch geladenen Drahtzaun nieder und kamen so ins Freie.

Zwei Rinder konnten alsbald in der Nähe an einem Waldweg gefunden werden, die beiden anderen mussten langwierig gesucht werden. Der dritte Bulle wurde am Badstubenberg, westlich des Tiefenbacher Wegs, entdeckt und eingefangen. Der Vierte gelangte auf seiner Flucht bis zum Marktplatz.

Wie die Polizei weiter berichtet, wurden die beiden geflüchteten Rinder von einem Tierarzt mit einem Narkosepfeil betäubt. Feuerwehrleute und Polizisten setzten die Tiere fest, der Eigentümer brauchte sie auf die Weide zurück.

Bei der Flucht entstand offenbar kein Sachschaden. Wie der Landwirte auf Anfrage sagte, hätten die Tiere ihren Ausflug unverletzt überstanden. Allerdings seien sie am Freitagvormittag erneut in Panik geraten – als ein Spaziergänger mit einem angeleinten Hund in die Nähe der Weide kam. Daraus schließt der Besitzer, dass auch in der Nacht ein Hund die Ursache für die Flucht war. Der Besitzer konnte deshalb allerdings keine Anzeige erstatten: Die Tatsache, dass ein freilaufender Hund andere Tiere erschreckt, stelle keinen Straftatbestand dar, sei ihm gesagt worden. Die Suchaktion in Illertissen dauerte mehr als sechs Stunden. (wis)

