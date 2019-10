vor 22 Min.

Vier Schwerverletzte nach Unfall in Kirchdorf

Bei einem Unfall nahe Kirchdorf an der Iller werden vier Personen schwer verletzt. (Symbolbild)

Ein 67-Jähriger übersieht beim Abbiegen ein anderes Auto. Bei dem Frontalzusammenstoß wird ein Auto gegen ein drittes geschleudert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Samstag gegen 12:05 Uhr ist ein 67-Jähriger auf der Bundesstraße 312 von Memmingen Richtung Ochsenhausen unterwegs gewesen. Bei Berkheim wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen 27-jährigen Mini-Fahrer, der Vorfahrt hatte. In der Kreuzung kam es zum Frontalzusammenstoß. Das teilt die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde der Astra des 67-Jährigen zurück auf den Abbiegestreifen geschleudert. Der Mini des 27-Jährigen prallte mit voller Wucht gegen den Audi eines 26-Jährigen. Dieser stand an der Einmündung zur Bundesstraße 312 und wollte nach Ochsenhausen fahren.

Alle Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem der Opel einer 62-Jährigen beschädigt. Sowohl der Unfallverursacher, seine 61-jährige Beifahrerin als auch die beiden jungen Männer wurden schwer verletzt.

Sie kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Zu ihrer Versorgung waren vier Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf insgesamt etwa 37.000 Euro geschätzt. Mit Ausnahme des Opels der 62-Jährigen mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. (az)

