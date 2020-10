vor 6 Min.

Vier neue Fälle

Ab Samstag neue Regeln im Unterallgäu

Noch gilt das Unterallgäu nicht als Corona-Risikogebiet. Nachdem am Freitag lediglich vier neue Fälle gemeldet wurden, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 44,7 weiterhin knapp unter dem Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner. Wie berichtet, treten ab dem heutigen Samstag, 10. Oktober, neue Regeln im Landkreis in Kraft, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Das Landratsamt hat eine Allgemeinverfügung erlassen. So dürfen zum Beispiel an Feiern in öffentlichen und angemieteten Räumen nur noch maximal 50 Personen teilnehmen. Näheres unter illertisser-zeitung.de/lokales.

69 Unterallgäuer sind derzeit nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mitte März wurden 531 Landkreis-Bürger positiv getestet. 20 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit dem Virus. 442 Menschen gelten als genesen. Die Corona-Hotline der Staatsregierung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr unter 089/122220 erreichbar. Sie dient als Anlaufstelle für Fragen. (az)

