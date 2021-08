20-Jähriger klaut am FKK-Strand in Vöhringen 150 Euro aus Geldbeutel

Ein 64-Jähriger wurde an einem Badesee in Vöhringen Opfer eines Diebes. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber schnell festgenommen werden.

Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch 150 Euro aus dem Geldbeutel eines 64-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der ältere Mann am Nachmittag am FKK-Badestrand bei Vöhringen auf. Beim Aufstehen von der Bank, um Leergut zurück zum dortigen Kiosk zu bringen, vergaß er das Portemonnaie. Als der 64-Jährige zurück zur Bank kam, bemerkte er dort einen jungen Mann in der Nähe seines Geldbeutels. Er sprach den 20-Jährigen darauf an, was er dort machen würde. Der wiederum tat unschuldig und ging. Als der Geschädigte danach in seinen Geldbeutel schaute, stellte er fest, dass 150 Euro Bargeld, vermutlich durch den 20-Jährigen, entwendet wurden.

Polizei findet Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Diebstahl

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung fand die Polizei den Beschuldigten schließlich auf Höhe der Grundschule „Engelhardt“ in Senden. Er wurde vorläufig festgenommen. Eine Sichtung der am Kiosk vorhandenen Videoaufzeichnungen bestätigte den Verdacht. Hierauf ist eindeutig zu sehen, wie der Beschuldigte das Geld aus dem Portemonnaie entnahm. Da der 20-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten, wieder auf freien Fuß gesetzt, so die Polizei. (AZ)