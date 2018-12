13:00 Uhr

Vöhringen: 2019 rollen an der Möslegasse die Bagger an

Anlieger bringen Sorgen im Vöhringer Stadtrat vor – und dieser entscheidet.

Von Ursula Katharina Balken

Seit Anfang 2018 werden beim Ausbau von Straßen Anlieger nicht mehr zur Kasse gebeten. Dennoch sollte das kein Grund sein, Bewohner bei Planungen außen vor zu lassen. Das verdeutlichten die zahlreichen Besucher aus der Möslegasse aus Vöhringen, die zur jüngsten Stadtratssitzung gekommen waren. Sie waren mit den städtischen Plänen nicht einverstanden. Ihr Argument: Zu viele Bäume würden Parkraum wegnehmen.

Befremdlich fanden die Anwohner, die ihr Anliegen schriftlich dem Stadtrat zugeleitet hatten, dass sie in den Gestaltungsprozess nicht eingebunden worden waren. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Wir wollen keine Spielstraße und auch keine Fahrradstraße. Wir wünschen uns eine Erneuerung der Möslegasse in der heutigen Form. Auch wenn die Straßenausbaubeiträge abgeschafft sind, wären wir gerne in den Gestaltungsprozess mit einbezogen worden.“ Eine Anregung, die auch CSU-Rat Michael Neher und Stadtrat Ludwig Daikeler (SPD) befürworteten. Bürgermeister Karl Janson signalisierte, dass man künftig Anliegern neue Straßenplanungen vorstellen werde.

Die Möslegasse sollte bereits in diesem Jahr saniert werden. Denn der Asphalt ist brüchig und die Bordsteine in schlechtem Zustand. Dass sich der Ausbau verzögert hat, lag an der damals noch ungeklärten zukünftigen Rechtslage zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Deshalb wurde die Maßnahme zurückgestellt. Jetzt rollen 2019 die Bagger an. Konkret ging es am Donnerstag um zwei Vorschläge, wie die Straße umgestaltet werden könnte.

In der Variante eins bleibt die Möslegasse nahezu unverändert. Die Fahrbahnbreite von sechs Metern bleibt erhalten, auch die beiden Gehsteige, die gepflastert werden. Parken ist auf der Fahrbahn möglich. 21 bis 25 Fahrzeuge könnten dort Platz finden, hieß es. Zur Verkehrsberuhigung sind mehrere Pflanzinseln mit Bäumen vorgesehen.

Die Variante Nummer zwei sieht eine Verengung der Möslegasse von sechs auf fünf Metern Breite vor. Parken wäre dann nur in dafür ausgewiesenen Flächen möglich. 30 Parkplätze waren angedacht. Weil die Fahrbahn schmaler wird, könnte es dann nur einen Fußweg geben.

Michael Neher (CSU) sprach sich wie SPD-Rat Volker Barth für die erste Variante aus. Auf Grün in der Möslegasse wolle Barth nicht verzichten.

Anders sah das Rat Harry Wedemeyer von der Freien Wählergemeinschaft (FWG), der klare Worte fand: „Die Pflanzinseln gehören weg.“ Für ihn hätten Parkflächen Priorität. Doch dem wollte Bürgermeister Janson nicht zustimmen. Gerade in der heutigen Zeit, in der das Thema Klima- und Umweltschutz von hoher Bedeutung ist, sei Grün ein wichtiger Faktor, so Janson. Man könne aber über eine gewisse Reduzierung nachdenken. Außerdem würden kleine Bäume gepflanzt.

Ein Kompromissvorschlag kam von Rätin Renate Hesser (FWG): Sie meinte, auf eine Pflanzinsel könnte auch nur ein Baum gepflanzt werden, anstatt zwei.

Die Stadträte Werner Zanker und Ludwig Daikeler (beide SPD) zeigten Schulterschluss: Sie waren der Ansicht, ohne Grün die Möslegasse zu sanieren, gehe gar nicht. Zanker favorisierte die zweite Variante, weil eine schmalere Straße den Verkehr verlangsame. Doch die Mehrheit entschied sich für Vorschlag Nummer eins – also eine Möslegasse mit Pflanzeninseln und Bäumen. Zwei Gegenstimmen kamen von Werner Zanker und Ludwig Daikeler.

